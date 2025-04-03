Когда выйдет в онлайне фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Кинокомпания «Централ Партнершип» назвала дату выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в цифровых сервисах. Ленту с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым можно будет посмотреть уже 10 апреля в онлайн-кинотеатрах Premier и Start.

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Таким образом, лента доберётся до онлайна спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал в кинотеатрах более 1,5 млрд, получая в целом положительные отзывы от зрителей.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстаёт как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).