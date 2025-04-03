В России вышел триллер «Смерть единорога»

3 апреля в России состоялась премьера фильма «Смерть единорога». Комедийный хоррор от студии A24 уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны с русским дубляжом.

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Видео доступно в VK-группе "(RHS) Red Head Sound — Перевод и Озвучивание". Права на видео принадлежат A24.

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Лента рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Главные роли в фильме сыграли Пол Радд («Человек-муравей») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром ленты выступил Алекс Шарфман («Воскрешение»).