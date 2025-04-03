Почему ремейк «Белоснежки» провалился

Ремейк «Белоснежки» за вторые выходные проката собрал всего 140 миллионов долларов, хотя съемки обошлись киностудии «Дисней» в 240 миллионов. И несмотря на огромные затраты, критики пророчат картине полный провал. Почему новая «Белоснежка» не смогла снискать любовь зрителей, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Политические разногласия и расовое непринятие

Создатели картины планировали показать переосмысленную версию известной всем сказки братьев Гримм. Основная идея была сохранена, но появились новые смыслы, которые якобы соответствуют реалиям сегодняшнего дня: по задумке, Белоснежка вместе с семью гномами пытается освободить свое королевство от Злой королевы.

На главную роль пригласили актрису латиноамериканского происхождения Рейчел Зеглер. Тут и начались первые трудности: зрители посчитали, что довольно странно брать смуглую девушку на роль принцессы с белоснежной, как снег, кожей. Сама актриса в социальных сетях объяснила, с чем связано несоответствие внешности и имени героини:

Будучи младенцем, принцесса пережила сильную снежную бурю. Поэтому король и королева решили назвать ее Белоснежкой, чтобы помнить о стойкости девочки.

На роль злой мачехи была выбрана израильтянка Галь Гадот, которую называют самой «красивой еврейкой Голливуда» — и это создало еще одну проблему. О вкусах не спорят, но большинство зрителей посчитали как минимум странным, что королева в исполнении красавицы Гадот могла завидовать Белоснежке-Зеглер, которую в Сети многие называют девушкой, мягко говоря, средней внешности.

Негодование вызвали также политические позиции Зеглер и Гадот. В социальных сетях обе актрисы высказались о палестино-израильском конфликте, только Зеглер оказалась на стороне палестинцев, а Гадот, разумеется, выступила за свою страну. Поэтому фильм отвергли как в Палестине, так и в Израиле.

А еще зрители не оценили попытку создателей ремейка быть политкорректными и не дискриминировать людей с карликовостью и изобразить гномов с помощью CGI-графики.

Провал с самого начала

«Белоснежка» — многострадальный проект, который провалился из-за совокупности факторов, считает кинокритик Сергей Сычев:

У создателей возникли проблемы с самого начала: переносились сроки съемок, не получалось подобрать подходящую актрису. Как итог — утвержденная Рейчел Зеглер публике вообще не понравилась. Усугубили ситуацию ее высказывания против нынешнего президента США Дональда Трампа — ее буквально «захейтили» за это в Сети. Дополнительным фактором стала неграмотная политика самой компании «Дисней», которая никогда не умела продвигать свою продукцию, пытаясь усидеть на всех стульях сразу. В итоге они не получают ничего.

Фильм очень жалко

Однако, по мнению кинокритика, ремейк получился довольно неплохим и вполне заслуживает внимания массового зрителя.

Искусство — всегда вкусовщина, и сложно объективно объяснить, почему одни картины становятся суперуспешными, а другие провальными, хотя везде есть свои сильные и слабые стороны. Лично мне фильм очень жалко, потому что из того, что сейчас есть в прокате, — это не худший вариант. К тому же на техническом уровне все сделано более чем хорошо. Актеры подобраны органично, хорошая графика, прекрасная работа художников-постановщиков. Единственное, дубляж на русском языке выдался не очень хорошим: оригинал перебивает русскоязычную версию, и реплики на русском выглядят вымученно. Конечно, грустно, что случился такой провал, потому что каждый коммерческий провал большого блокбастера ведет к тому, что в следующий раз, когда создатели перспективных проектов будут просить денег, спонсировать их никто не будет, — считает Сычев.

Продолжение «Джокера» с нетерпением ждали с 2019 года, однако вторая часть фильма под названием «Джокер. Безумие на двоих» не впечатлила зрителя и не повторила успеха первой части. С чем связан провал киноленты, «ВМ» рассказали критики.