Первые серии детектива «Маня и Груня» уже можно посмотреть

Первые серии детектива «Маня и Груня» 3 апреля 2025 года стали доступны на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в сериале сыграли Екатерина Копанова, Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Владимир Зайцев, Дмитрий Блохин и другие. Режиссер – Кирилл Седухин. Телепремьера запланирована на канале «Россия».

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Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему хрупкой девушке достается непростая напарница – огромная и своенравная овчарка Груня…

Екатерина Копанова: «Когда я читала сценарий, сразу поняла, что эта история понравится зрителям. У нас собрался потрясающий актерский состав! А на чудесную овчарку, думаю, в основном все и будут смотреть. В процессе съемок мы почувствовали, что каждый на своем месте, актеры очень точно подобраны на свои роли. Зритель будет сопереживать моей героине: Маня из детского дома, кажется немного наивной, но она абсолютный профессионал своего дела. Девушка с собакой, майор Следственного комитета, которая пытается найти свою любовь. Несмотря на детективный жанр, проект получился очень душевным».

Илья Носков: «Я вообще зарекался играть положительных персонажей. И сюда попал почти случайно: влетел, когда уже начались съемки. Надеюсь, мне удалось дополнить сюжет, сделать его объемнее, веселее. Это – ироничный детектив, и тут серьезные расследования сливаются с витиеватостями личных отношений среди коллег, весьма динамичных, нарастающих, угасающих. Здесь много подводных камней и разноплановых ситуаций, которые, надеюсь, наполняют эту историю и делают ее интересной зрителю».

Съемки многосерийного фильма «Маня и Груня» проходили в Москве и Нижнем Новгороде.