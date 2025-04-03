«Minecraft в кино» выйдет в России уже в апреле

Как сообщает телеграм-канал CINEMAPLEX, премьера фильма «Minecraft в кино» в России состоится уже 12 апреля. До проката страны лента доберётся спустя неделю после выхода во всём мире.

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Напомним, события «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).