Появились кадры второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев»

Журналисты издания Vanity Fair опубликовали много кадров второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев». На некоторых из них оказалась изображена обворожительная героиня Николь Кидман.

© Чемпионат.com

Сюжет продолжения расскажет, как девять незнакомцев, связанных между собой, приглашены таинственной гуру Машей Дмитриченко на оздоровительный ретрит в австрийских Альпах. В течение недели она доводит их до предела и по-разному испытывает.

Ко всему прочему, к Кидман во втором сезоне присоединятся ранее заявленные Генри Голдинг, Лена Олин, Энни Мёрфи, Кристина Барански, Лукас Энгландер и другие.

Премьера продолжения шоу состоится 21 мая в стриминговом сервисе Hulu. Он будет состоять из восьми эпизодов.

Кадры второго сезона

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала