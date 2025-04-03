Режиссер рассказала о копродукции в документалистике

Кинорежиссёр-документалист, лауреат отечественных и международных кинофестивалей, педагог Светлана Быченко выразила мнение, что в текущий момент у кинематографистов есть широкие возможности по копродукции — совместному производству фильмов компаниями, зарегистрированными в разных странах.

«По копродукции регулярно объявляются конкурсы Министерства культуры. Евразийская Академия телевидения и радио реализует множество кинопроектов с Китаем, снимают фильмы, проводят совместные фестивали», — поделилась она в интервью «Российской газете».

Также, по её словам, идёт сотрудничество с Казахстаном и Белоруссией, с последней — на уровне киношкол, между мастерскими проводятся телемосты.

Кроме того, документалисты из Казахстана и Беларуси участвуют в российских кинофестивалях, добавила Быченко.

Ранее режиссёр, писатель из лонг-листа литературной премии «Национальный бестселлер», театральный постановщик БДТ и математик РАН Роман Михайлов рассказал о своих работах и фильме «Жар-птица», в котором снялся Марк Эйдельштейн. Картина вышла в прокат 20 марта.