В день своей смерти Вэл Килмер собирался посетить кинофестиваль

Еще одна бесконечно грустная деталь, связанная со смертью замечательного актера Вэла Килмера.

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Килмер умер 1 апреля в возрасте 65 лет от пневмонии. Сейчас выяснилось, что в этот день Вэл должен был появиться на кинофестивале в Беверли-Хиллз (Beverly Hills Film Festival) - на показе документального фильма о Майкле Мэдсене, звезде фильмов Тарантино, друге Килмера, American Badass: A Michael Madsen Retrospective.

Мэдсен и Килмер вместе снимались дважды, в том числе - в блестящей картине Оливера Стоуна "Дорз". Вэл сыграл там главную роль, Майкл - Тома Бэйкера, друга Моррисона.

Проект должен был открывать юбилейный, 25-й фестиваль.

О том, что участие Вэла в смотре было подтверждено, рассказал его президент и основатель Нино Симон. Известие о смерти Килмера застигло его в тот момент, когда менеджер договаривался с водителем, который должен был подвезти Вэла к красной ковровой дорожке фестиваля.

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти актер успел в последний раз примерить маску Бэтмена.