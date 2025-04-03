Новый фильм о Джеймсе Бонде запущен в работу

Киностудия Amazon MGM приступает к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на одного из боссов компании Кортни Валенти.

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Продюсерами, как и сообщалось до этого, выступят Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби») и Дэвид Хейман (серия фильмов о Гарри Поттере).

«Мы стремимся чтить наследие этого культового персонажа и вместе с Эми и Дэвидом представить зрителям по всему миру свежую, захватывающую новую главу», — заявила Валенти.

Представительница Amazon уверена, что будущий фильм станет «невероятным партнерством» для таких «легенд кинопроизводства», как Хейман и Паскаль.

Дэвид Хейман известен благодаря серии фильмов о Гарри Поттере, оскароносной «Гравитации» и картинам о приключениях медвежонка Паддингтона. Паскаль в свою очередь занималась продюсированием ленты «Барби», фильмов о Человеке-Пауке с Томом Холландом и ряда картин франшизы об агенте 007 — «Казино «Рояль», «Скайфолл», «Квант милосердия» и «Спектр».

О том, кто может заменить Дэниела Крейга в предстоящем фильме, по-прежнему неизвестно. В начале марта СМИ сообщали, что Amazon рассматривает Кристофера Нолана на место режиссера следующего фильма про Джеймса Бонда. Постановщик не раз заявлял о желании снять фильм про агента 007, поскольку является фанатом бондианы.