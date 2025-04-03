Вышел трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

Вышел новый трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом. В ролике показали завязку сюжета и несколько экшен-сцен.

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Согласно синопсису, Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном. Кресло режиссёра занял Гэвин О’Коннор, снявший первую часть.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Вместе с Аффлеком и Бернталом в ленте также снялись Дж. К. Симмонс (трилогия «Человек-паук» Сэма Рэйми), Синтия Аддай-Робинсон («Стрелок») и другие.

Мировая премьера «Расплата 2» состоится 25 апреля.