«Гордился бы сам Гомер». Босс Universal похвалил «Одиссею» Кристофера Нолана

Джим Орр, руководитель отдела дистрибуции Universal, пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора менеджер компании заявил, что грядущей «Одиссеей» Кристофера Нолана гордился бы сам Гомер.

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Экранизация станет уникальным шедевром кинематографа, которым, скорее всего, гордился бы сам Гомер.

«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года.