Виктор Бычков рассказал о фильме «Афоня»

На канале ТНТ выходит премьера - сериал про домового "Афоня" (в эфире с понедельника по четверг в 21.00). Валентин Семеныч (Виктор Бычков) - скромный пенсионер, привыкший к размеренной жизни в старой хрущевке. Но однажды его друг - ворчливый домовой Афоня (Тимофей Зайцев) - устраивает ему неожиданный подарок: новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ "Жилищник" требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семеныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию для управления домом.

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О съемках в "Афоне" "РГ" рассказал петербургский актер Виктор Бычков, известный как егерь Кузьмич из фильмов Александра Рогожкина про "национальные особенности", а еще дядя Витя в передаче "Спокойной ночи, малыши!".

Народ пишет в соцсетях: "Посягнули на святое!" У вас тоже первой была мысль, что решили снять ремейк советской комедии "Афоня"?

Виктор Бычков: Я никогда не согласился бы сниматься в ремейке любимого фильма, терпеть не могу эти попытки "повторить". От того, что вы возьмете бывших кавээнщиков, они наденут такие же костюмы и будут повторять все мизансцены старых фильмов, новое смешное кино не получится. В определенный период была масса удачных пародийных шоу, в некоторых я тоже участвовал с удовольствием, это были пародии - милые, смешные, наивные. Сейчас эти новые "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет всё", новогоднее глумление над "Бриллиантовой рукой" я не понимаю и не принимаю.

Расскажите об Афоне.

Виктор Бычков: Потомственный домовой. Сварливый и раздражительный. Единственный друг моего одинокого героя. Играет его Тимофей Зайцев. Он замечательный актер, педагог по образованию и актер по призванию, снимался в сериале "Ольга", да так успешно сыграл Чичу, что на него даже отдельный сериал сняли - "Чича". У Тимофея необычная фактура, харизма и бездна обаяния.

Вам было важно, какие партнеры будут в этом фильме? Или сценарий понравился?

Виктор Бычков: Дело в том, что мы же русские актеры, нам дадут роль, мы должны ее любить. Это в Америке я могу выбрать партнершу, партнера. А у нас нет "института звезд". Возьмите актера первой величины, он все равно будет играть с тем, кого ему дадут. И потом я считаю, что не вправе выбирать, с кем мне лучше играть. Я все равно буду механически искать тех, на ком мне удобнее будет отдыхать.

Где снимали фильм?

Виктор Бычков: В Беларуси в прошлом году. В Минске и под Минском я провел два месяца. Кино жанровое, и фактура чистенькой, аккуратной страны подошла создателям больше всего. Там еще есть интересные уголки природы. Одну из сцен снимали на еврейском кладбище в Минске. Мой герой приходит на могилу жены. Меня поразило, что старинное кладбище находится прямо в центре города. Некрополь, существовавший с середины XIX века. Роли второго, третьего плана играли актеры минских театров, а также киностудии "Беларусьфильм". Они замечательные, сильные артисты и люди хорошие.

В "Афоне" один хороший человек заражает своим светом всех. И даже волшебное существо рядом с ним станет лучше

А любовь будет?

Виктор Бычков: Будет! Я впервые снимался с Анной Ардовой. Помните, как много типажей она играла в скетч-шоу "Одна за всех"? Актриса с большой театральной судьбой. У нас в "Афоне" романтическая связь намечается. С ухаживаниями... Моя жена Полина передала Аннушке подарок. У нее такая традиция: дарить брошки моим киноженам, чтобы они на меня глаз не клали. Оберег такой. Не знаю, работает ли это! А список достойный: Валюшкина, Орлова, Артемьева и теперь Ардова.

Советуете смотреть фильм?

Виктор Бычков: Фильм необычный для ТНТ, мне кажется. Это кино про жизнь, про людей. Ведь твоя жизнь влияет на других. Хороший человек - это больше, чем профессия. В "Афоне" один хороший человек "заражает" своим светом всех. Ты не можешь рядом с ним быть плохим. И даже волшебное существо, фантазийное, будет облагораживаться.

Был такой термин во времена Цоя - "папино кино". Цой снялся в фильме "Игла", это шаг вперед, а все остальное - "папино кино", оно ближе к классике, такое устоявшееся: доброе, человечное, там присутствует настоящая дружба и зарождается новая любовь. Хочется, чтобы оно нашло своего зрителя.