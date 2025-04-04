Роберту Дауни — 60 лет. Какие роли сделали его любимым актером миллионов

4 апреля исполняется 60 лет Роберту Дауни-младшему — одному из самых востребованных актеров современного Голливуда, бессменному Железному человеку. Его карьера пережила несколько крутых виражей, так что «Лента.ру» по случаю юбилея вспоминает самые интересные и неочевидные работы юбиляра.

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Очередную круглую дату Роберт Дауни-младший встречает в традиционно, даже несколько нарочито блестящей, профессиональной форме. Совсем недавно он произвел тщательно просчитанный маркетологами фурор, вернувшись в киновселенную Marvel в роли Доктора Дума. Создатели франшизы обещают, что придумали эффектное объяснение фантастическому сходству нового злодея с Железным человеком Тони Старком. Для многих решение Дауни вернуться в Marvel выглядело капитуляцией. На деле же пятилетний перерыв помог Роберту хотя бы отчасти восстановить прежнюю актерскую репутацию. Прежде всего, он наконец (с третьей попытки) получил «Оскар» за совершенно не стыдную роль в «Оппенгеймере», где от него требовалось обжить не только далекую эпоху, но и сложный возрастной грим. С гримом связана и главная актерская удача последнего времени — сразу четыре роли в сериале «Сочувствующий».

Для тех, кто знал Дауни только по ролям Железного человека и такого же игрушечного Шерлока Холмса из фильмов Гая Ричи, «Сочувствующий» стал настоящим шоком. В то же время для зрителей, которые помнят актерские работы Роберта восьмидесятых и девяностых, этот эксцентрический бенефис стал приятным указанием на то, что даже сегодняшний респектабельный Дауни по-прежнему способен удивлять. Ниже мы вспомнили несколько ярких работ юбиляра за пределами больших франшиз, в которых он демонстрировал азарт, актерскую смелость и парадоксальное чувство юмора.

«Специалист по съему» (The Pick-up Artist), 1987, режиссер Джеймс Тобак

К моменту выхода «Специалиста по съему» Роберт Дауни-младший уже был опытным актером с 17-летним стажем. Он дебютировал в пять лет, сыграв щенка в независимом «Загоне», поставленном его отцом — Робертом Дауни-старшим. К концу восьмидесятых он успел засветиться в «Ох уж этой науке», поиграть в театре и сделать выбор в пользу кинематографа. В фильме Джеймса Тобака он сыграл школьного физрука, который живет с бабушкой и каждое утро отрабатывает перед зеркалом разнообразные способы знакомства с девушками на улице. Его донжуанский список — исписанный номерами телефонов вдоль и поперек листок бумаги на торпеде старенького красного кабриолета. Однажды он встречает Рэнди Дженсен (Молли Рингуолд) — насмешливую экскурсоводшу из Музея естественной истории, которая из кожи вон лезет, чтобы погасить долг своего веселого папаши Флэша (Деннис Хоппер) перед мафией (Харви Кейтель с усами).

«Специалист по съему» — блестяще написанная и снятая разговорная комедия в отчетливо годаровском духе. Джек Джеррико в исполнении Дауни — прямой наследник Мишеля Пуаккара, Фердинанда Гриффона и других героев молодого Бельмондо.

Бесприютный, находчивый и пылкий Дауни здесь — это чувствительный двойник Мэттью Бродерика из «Выходного дня Ферриса Бьюллера», который вышел годом раньше, в 1986-м. Звезда «Милашки в розовом» Молли Рингуолд здесь так же, как и Дауни, порывает с прошлым образом школьной Золушки. Динамика их отношений — это школьный вальс над пропастью, который разрешается в водевильном ключе: все-таки это американский, а не французский фильм.

В том же 1987-м у Дауни вышел и более знаковый «Меньше, чем ноль», где он сыграл летящего в экзистенциальную пропасть подростка и так вжился в роль, что следующие полтора десятилетия следовал тем же маршрутом. Через десять лет он вновь снялся у Тобака в «Любовном треугольнике», а чуть позже — в «Черном и белом». Оба фильма среди прочего зафиксировали Дауни в статусе звезды богемного Нью-Йорка девяностых.

«Чаплин» (Chaplin), 1992, режиссер Ричард Аттенборо

Премию «Оскар» Дауни, как известно, получил за роль Льюиса Штраусса, который в версии Кристофера Нолана стал своеобразным Сальери для гения Роберта Оппенгеймера. Однако исторических персон Роберт не чурался и раньше — первую номинацию от киноакадемии он получил за роль Чарли Чаплина. Старательный и традиционный фильм Ричарда Аттенборо — яркое свидетельство того, как Дауни умеет оживлять даже пыльный жанр парадного портрета. Для этой роли, кстати, он выучился играть на скрипке, что впоследствии, надо полагать, пригодилось в «Шерлоке Холмсе».

Между Чаплином и Страуссом Дауни не чурался самых разных оттенков ретро в диапазоне от «Королевской милости» (про Англию XVII века) до «Зодиака» и «Доброй ночи и удачи». Последние два фильма — среди лучших работ актера.

«Свидание на одну ночь» (One Night Stand), 1997, режиссер Майк Фиггис

Существует байка, согласно которой Дауни явился на встречу с Майком Фиггисом под кайфом, босиком и с пистолетом. Актер рассчитывал сыграть главную роль — респектабельного рекламщика Макса. Вместо этого Фиггис предложил болезненно худому Роберту роль Чарли — больного СПИДом хореографа, встреча с которым во многом запускает романтический сюжет о командировочном адюльтере. Дауни довольно быстро согласился и отнесся к роли с подобающей серьезностью. Фактически его Чарли крадет у сыгравшего Макса Уэсли Снайпса сначала отдельные сцены, а в итоге и весь фильм. Именно этот герой остается в памяти, несмотря на конкуренцию со Снайпсом, Настасьей Кински и Кайлом Маклахленом.

«Сновидения» (In Dreams), 1999, режиссер Нил Джордан

Хоррор — не самый частый жанр в карьере Дауни, но именно с ним связана важная часть его личного мифа. Именно на съемках «Готики» Матье Кассовица Роберт познакомился со своей будущей женой, продюсером Сьюзан Левин, благодаря которой лег в рехаб и с тех пор стал счастлив, благополучен и трезв. «Сновидения» Нила Джордана вышли в прямо противоположный момент жизни Роберта — это последний фильм, в котором он снялся перед полугодовым тюремным заключением за хранение запрещенных веществ.

В момент выхода «Сновидения» были обруганы критикой, отделавшейся от фильма Нила Джордана сравнениями с «Семью» и «Кошмаром на улице Вязов».

Разумеется, эти аналогии были не в пользу «Сновидений», но спустя без малого два десятилетия картина интригует едва ли не больше предшественников. Сюжет здесь строится вокруг иллюстратора (Аннет Беннинг), которая обнаруживает телепатическую связь с убийцей своей дочери. Психопата по имени Вивьен Томпсон как раз и сыграл Дауни, и эта работа заставляет пожалеть, что актеру редко предлагают настоящих маньяков. Наверняка он прекрасно справится с такой ролью и сегодня.

Питтсбургский профессор литературы Грейди Трипп (Майкл Дуглас) переживает одновременно творческий кризис и последствия адюльтера с ректором университета Сарой Гаскелл (Фрэнсис Макдорманд). Известие о том, что Сара беременна, оттеняет появление на горизонте явно склонного к селф-харму, но очень талантливого студента Джеймса Лира (Тоби Магуайр). Чем дальше жизнь профессора Триппа погружается в веселый (и не очень) хаос, тем ближе избавление от писательского блока, а значит, и новый роман.

Больше всех книгу ждет издатель с замечательной фамилией Крэбтри. Этого балагура, который передвигается нетвердой походкой, как раз и сыграл Дауни-младший. Это еще одна совсем не героическая роль, которая, однако, запоминается наравне с работами Дугласа и Магуайра. Дауни здесь не лезет на первый план (в отличие от своего персонажа) и безупречно подталкивает ухабистый сюжет, не давая ему пробуксовывать. В итоге «Вундеркинды», безусловно, фильм, что называется, на все времена.

«Поющий детектив» (The Singing Detective), 2003, режиссер Кит Гордон

Автор дешевых детективов Дэн Дарк (Дауни) прикован к постели кожным заболеванием, похожим на экстремальную форму псориаза. Пока доктор Гиббон (Мэл Гибсон с лысиной и в очках) ищет лечение, Дэн проваливается все глубже в мир своих романов, переставая различать фантазию и явь.

Здесь он переодевается в шляпу и плащ Хамфри Богарта, побеждает бандитов, а в свободное время исполняет на прокуренной сцене эстрадные хиты.

Фильм Кита Гордона катастрофически провалился в прокате — после 11 сентября Америке нужно было более прямолинейное кино. Зато сегодня «Поющий детектив» выглядит диковинным и по-своему неотразимым артефактом. В легкой сюрреалистической манере здесь поданы все модные сегодня темы — прежде всего, кризис традиционной мужественности. Что же касается пения, то Дауни так увлекся, что спустя год выпустил альбом песен собственного сочинения под названием Futurist. Слушать его, впрочем, стоит лишь самым преданным поклонникам актера.

«Как узнать своих святых» (A Guide to Recognizing Your Saints), 2006, режиссер Дито Монтиель

Всего через пару лет в жизни Дауни начнется эпоха меркантильности имени корпорации Marvel — шуток про бесконечно растущие гонорары за роль Тони Старка было не счесть. Однако в 2006-м Роберт еще мог позволить себе сыграть в независимом проекте, посвященном юности режиссера Дито Монтиеля, которая пришлась на 1986 год. Для Дауни роль повзрослевшего Дито, возвращающегося на улицы своего детства, — это своеобразная машина времени в эпоху собственного становления.

Большая часть экранного времени здесь достается Шайе ЛаБафу в роли молодого героя. Дауни преимущественно молча слушает старых друзей и смотрит на себя в зеркало. Однако именно в этих эпизодах средний в общем фильм обретает неподдельность нью-йоркских романсов Мартина Скорсезе, на которые недвусмысленно ссылается Монтиель. Интересно и то, что Дауни здесь выступил своего рода крестным отцом нового поколения актеров — дуэта ЛаБафа и совсем юного Ченнинга Татума. В «Специалисте по съему» Харви Кейтель и Деннис Хоппер выступали в той же роли для самого Дауни.

Питеру Хайману (Дауни) необходимо успеть из командировки на роды к жене. Препятствием становится невыносимый бородач — актер-неудачник Итан Трембле (Зак Галифианакис), в компании которого Хайману приходится добираться до пункта назначения. «Впритык» несколько потерялся на фоне «Мальчишника в Вегасе» — главной комедийной удачи будущего автора «Джокера» Тодда Филлипса. Сюжет открыто отсылал к классическому «Самолетом, поездом, автомобилем», Галифианакис уже тогда не казался гениальным комиком. Однако обаяние Дауни спасло фильм, который прекрасно смотрится и сегодня. Особенно это касается сцены, в которой герои летят сквозь психоделическое марево под Pink Floyd — сегодня этот эпизод, благодаря катарсическому перформансу Дауни, стал классикой сам по себе.