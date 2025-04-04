Опубликован отрывок из ремейка мультфильма «Лило и Стич»

Disney опубликовала небольшой отрывок из киноремейка «Лило и Стич», в котором главные герои в шутку устроили водную битву.

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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Pictures. Права на видео принадлежат Disney.

Лента про взаимоотношения девочки и забавного инопланетянина снята с живыми актёрами. Так, роль Лило в картине исполнит семилетняя актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха.

Также в ленте снялся Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Премьера состоится 23 мая.