Стало известно, как изменился рынок российских сериалов

В первом квартале 2025-го стриминговые сервисы выпустили 24 оригинальных продукта.

© РИА Новости

Издание приводит такие данные со ссылкой на «Газпром-медиа холдинг». В публикации отмечается, что большинство проектов выходили одновременно на нескольких платформах, что позволило снижать издержки. К примеру, проект «Ландыши. Такая нежная любовь» в январе стал доступен для пользователей Wink и «Кинопоиска».

Без учёта совместных релизов эксклюзивных премьер было всего 17 против 25 в прошлом году. «Коммерсантъ» подчёркивает, что лидером по числу выпусков стал Ökko (пять проектов), далее в списке — Кion, у которого четыре проекта, а также Premier с тремя проектами.

Эксперты отрасли объясняют тенденцию ростом стоимости производства продукта и переоценкой рентабельности.

По разным подсчётам, выручка российских онлайн-кинотеатров в прошлом году составила от 120 до 150 миллиардов рублей.