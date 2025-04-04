Бастрыкин призвал создавать кино о героях СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции, которые могли бы стать примерами для подростков.

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«Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции. Помимо документальных проектов, нет на широких экранах фильмов о них», — сказал он в интервью ТАСС.

Бастрыкин отметил, что в период с 1941 по 1945 год, во время Великой Отечественной войны, было снято 190 кинокартин.

«Многие из этих фильмов живы до сих пор. И сейчас современным авторам пора заняться этим, молодежи нужны примеры тех, у кого учиться героизму и самоотверженности», — сказал глава СК.

Он заметил, что Следственный комитет постоянно готовит видеоматериалы и документальные фильмы о работе следователей в сложных и опасных условиях специальной военной операции.

Кроме того, считает Бастрыкин, в рамках школьной работы нужно больше уделять внимания рассказам о героях прошлого и нашего времени, организовывать просмотры фильмов, ориентированных на традиционные ценности.