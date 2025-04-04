Какие фильмы и сериалы выходят на этой неделе

С 3 апреля в кинотеатрах Стас Старовойтов разводится, Дженна Ортега попадает в смертельное ДТП, у Шерлока Холмса появляется дочь, Мишель Уильямс болеет раком, Элизабет Мосс завершает свой рассказ. NEWS.ru — о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера

«Батя-2: Дед»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 3 апреля.

3 апреля. Где смотреть: в кинотеатрах.

в кинотеатрах. В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин, Севастьян Бугаев, Анастасия Талызина, София Петрова, Юрий Степанов.

Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин, Севастьян Бугаев, Анастасия Талызина, София Петрова, Юрий Степанов. Зачем смотреть: сиквел комедийного хита 2021 года о суровой отцовской любви.

Макс (Стас Старовойтов) и Ирина (Надежда Михалкова) балансируют на грани развода и внезапно сталкиваются с общей бедой — их сын Дима (Севастьян Бугаев) сбегает из дома. В панике они отправляются на поиски вместе с Владом (Степан Девонин), семейным психологом и по совместительству новым ухажером Ирины.

Вскоре выясняется, что Дима уехал в деревню к отцу Макса (Владимир Вдовиченков). Эта дорога становится для Макса путешествием не только в пространстве, но и во времени: он вспоминает о своем детстве, когда родители, тоже в процессе развода, отправили его в деревню к деду (Евгений Цыганов).

«Смерть единорога»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 3 апреля.

3 апреля. Где смотреть: в кинотеатрах.

в кинотеатрах. В ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер, Джессика Хайнс, Кэтрин Эрбе.

Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер, Джессика Хайнс, Кэтрин Эрбе. Зачем смотреть: режиссерский дебют Алекса Шарфмана с Дженной Ортегой в главной роли.

Ридли (Дженна Ортега) с трудом скрывает раздражение: провести выходные с отцом, который вечно занят работой, — сомнительное удовольствие. Эллиот (Пол Радд) пытается быть внимательным, но даже в дороге его мысли заняты бесконечными звонками и делами. Однако все меняется в одно мгновение. Раздается глухой удар — и их машина сбивает существо, которое не может существовать. На земле залитый лунным светом лежит настоящий единорог.

Эллиот сообщает о находке семье, на которую работает. И алчные богачи тут же решают превратить мистическое создание в источник прибыли. Их восхищение сменяется ужасом, когда появляются родители детеныша: огромные, величественные и беспощадные единороги. Они не просят, не договариваются — они мстят. В этом кровавом балете между лесом и особняком больше нет места деньгам, только страху и возмездию. И пока магия этих существ разрывает мир жадных людей, Ридли и Эллиот наконец находят то, что потеряли давным-давно.

«Падение короны»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 3 апреля.

3 апреля. Где смотреть: в кинотеатрах.

в кинотеатрах. В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видал Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт.

Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видал Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт. Зачем смотреть: фильм — открытие кинофестиваля в Локарно в 2024 году со звездой «Бесславных ублюдков» Мелани Лоран в роли Марии Антуанетты.

За каменными стенами Тур де Тампль царит тишина, которую нарушает лишь эхо шагов стражников. Людовик XVI (Гийом Кане) больше не монарх, а заключенный, чья судьба решается вне его воли. Мария Антуанетта (Мелани Лоран), привыкшая к золоту Версаля, теперь спит на грубой постели, слушая, как за стенами тюрьмы растет ненависть. Их дети, еще не до конца осознавшие перемены, цепляются за остатки привычного мира, но холод серых стен не оставляет им шансов.

Каждый новый день приносит тревожные вести: о разгорающемся гневе парижан, о друзьях, которые теперь отворачиваются, спасая собственные жизни. Привычные ритуалы — утренний туалет, беседы за ужином — превращаются в пустую пародию на прошлую жизнь. Вдали от Версаля, без пышных балов и услужливых придворных, они впервые ощущают вес своей беспомощности. Время неумолимо, и тени революции сгущаются над ними, оставляя все меньше надежды на спасение.

«Гипнозис»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 3 апреля.

3 апреля. Где смотреть: Okko.

Okko. В ролях: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков.

Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков. Зачем смотреть: нуарный триллер с элементами фантастики, в котором главные роли исполнили Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро.

В центре сюжета истории троих друзей. Детектив Белозеров (Даниил Страхов) слышит чужие мысли и вычленяет истину в хаосе сознания. Адвокат Орехов (Ростислав Бершауэр) видит будущее — едва касаясь руки собеседника, он распутывает судьбы задолго до приговоров. А священник — отец Григорий (Кирилл Кяро) — видит прошлое, даже то, что бережно скрыто за покаянием.

Их способности делают жизнь удобной, а порой и слишком легкой. Но однажды в их мир вторгается тот, кто помнит больше, чем они рассчитывают. Кто-то знает их тайну и не просто хочет раскрыть правду — он жаждет расплаты.

«Шерлок и дочь»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 3 апреля.

3 апреля. Где смотреть: CW.

CW. В ролях: Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил, Джиа Хантер, Ивана Миличевич, Пашал Фрил, Коджо Камара.

Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил, Джиа Хантер, Ивана Миличевич, Пашал Фрил, Коджо Камара. Зачем смотреть: американский детектив, основанный на произведениях Артура Конан Дойла. Главные роли в сериале исполнили звезда фильмов о Гарри Поттере Дэвид Тьюлис и Блю Хант, известная по сериалу «Древние».

Стареющий детектив Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис), чьи некогда безупречные дедуктивные способности начинают подводить в самый критический момент, оказывается в водовороте испытаний. Его верные спутники, доктор Ватсон и миссис Хадсон, похищены, и их исчезновение становится тревожным сигналом, угрожающим привычному ходу жизни сыщика.

В этот момент в его жизни внезапно появляется молодая американка Амелия Рохас (Блю Хант) и называет себя его дочерью. Ее появление вносит в запутанную картину новые краски и вопросы, вынуждая Холмса искать ответы не только на загадку похищения, но и на тайны своего прошлого. В условиях надвигающейся опасности и внутренней неуверенности он начинает новую игру, где каждое решение может стать решающим.

«Умираю, как хочу секса»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 4 апреля.

4 апреля. Где смотреть: FX.

FX. В ролях: Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Джей Дюпласс, Роб Делани, Келвин Ю, Дэвид Раш, Эско Джоули, Павел Шайда, Маргарет Чо.

Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Джей Дюпласс, Роб Делани, Келвин Ю, Дэвид Раш, Эско Джоули, Павел Шайда, Маргарет Чо. Зачем смотреть: американский сериал, вдохновленный реальной историей Молли Кочан, рассказанной в подкасте ее подруги Никки Бойер. В главной роли номинантка на премию Оскар Мишель Уильямс.

15 лет брака превращают жизнь Молли (Мишель Уильямс) и Стива (Джей Дюпласс) в череду привычных ритуалов без искры и страсти. Они живут вместе, но давно потеряли друг к другу настоящий интерес. Все меняется в один момент — женщина узнает, что смертельно больна. Последняя стадия рака груди оставляет ей мало времени, и теперь каждая минута приобретает особый смысл.

Отчаяние уступает место решимости. Молли больше не хочет быть пленницей рутины — теперь она жаждет прожить оставшиеся дни так, как всегда мечтала, не оглядываясь на ожидания окружающих. Она отправляется в путешествие по собственным желаниям, испытывая свободу, страсть и удовольствие, которых ей так не хватало. Но где грань между освобождением и безумием и насколько далеко она готова зайти в этой гонке со временем?

«Рассказ служанки. Шестой сезон»

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/26e0870f482f5a0c910c51833004ef3e"/>

Премьера: 8 апреля.

8 апреля. Где смотреть: Hulu.

Hulu. В ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд, Мадлен Брюэр, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Самира Уайли, Джозеф Файнс, Аманда Бругел, Брэдли Уитфорд.

Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд, Мадлен Брюэр, О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Самира Уайли, Джозеф Файнс, Аманда Бругел, Брэдли Уитфорд. Зачем смотреть: финальная глава антиутопического сериала, затрагивающего остросоциальные темы женщины в патриархальном мире.

Джун (Элизабет Мосс) и Яснорада (Ивонн Страховски), забыв о былой вражде, покидают Канаду и отправляются в опасное путешествие на поезде. Их путь — череда испытаний, где враги могут скрываться под масками союзников, а прошлые обиды грозят разорвать хрупкий союз. В этом путешествии им предстоит не только преодолеть преграды внешнего мира, но и разобраться в своих сложных взаимоотношениях. Однако у Джун есть более важная цель — спасти дочерей. Холли уже вне опасности, но Ханна остается в Гилеаде, где ей уготована судьба служанки.

В то же время Ник (Макс Мингелла) продолжает балансировать между долгом и чувствами, и их с Джун связь, вопреки всему, становится только сильнее. Их история — череда запретов, противоречий и невозможных выборов. По мере развития событий судьба героев закручивается в тугую спираль, приближая их к неизбежному финалу, который может удивить даже самых преданных зрителей.