Что нужно знать о будущем фильме «Планета»

Фильм "Планета" Михаила Архипова вошел в Основной конкурс 47-го Московского Международного кинофестиваля, наряду с еще двумя российскими картинами. О картине "Семейное счастье" Стаси Толстой уже писала "РГ". Это вторая картина режиссера. Андрей Зайцев уже хорошо известен зрителям - ранее его фильм "Блокадный дневник" уже получал главный приз на Московском Международном фестивале. Сейчас в конкурсе его новая работа. А фильм Михаила Архипова "Планета", пожалуй, наименее известное произведение. Приведем пять фактов об этом фильме.

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О чем фильм

Август 1960 года. Режиссер Николай Беренцев готовится к съемкам масштабной научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. Придумывая фантастическую планету, он начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям. К чему мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем?

О режиссере

Михаил Хлебников. По первому образованию - инженер космической связи. В 2017 году окончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения (мастерская Олега Ковалова). Режиссер-постановщик, режиссер монтажа, киновед.

В 2019 году его дебютный короткий метр "Топливо" получил Гран-при Кинотавра в конкурсе короткого метра. Фильм участвовал во многих международных и национальных фестивалях.

О съемках

Сцены основной сюжетной линии были сняты в Санкт-Петербурге. В частности, в павильоне бывшей киностудии "Леннаучфильм" - том самом, где создавал комбинированные кадры режиссер Павел Клушанцев - прототип главного героя "Планеты".

В фильме была поставлена задача - воссоздать некоторые технологии, придуманные Клушанцевым, чтобы показать зрителю уникальность инженерных решений и приемов.

Кадры фантастической линии, действие которой разворачивается на воображаемой Венере, снимались в Северной Африке.

Каким событиям посвящен фильм

Павел Клушанцев снимал свою "Планету бурь" в 1960-61-м годах, а вышел фильм на экраны в апреле 1962 года. После легендарного полета Юрия Гагарина мир менялся на глазах - в СССР это время принято называть "эпохой оптимизма". Космос стал надеждой, мечтой. Все, что было связано с темой космоса, вызывало живой интерес.

Кто главный герой

Режиссер Беренцев, которого играет Сергей Гилев - главный герой "Планеты", остро чувствует свою эпоху, все ее вызовы и парадоксы. Его ответ времени - в его мастерстве, в искусстве создавать фантастические образы будущего, предсказывать события, ставить научные и этические задачи.