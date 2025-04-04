Рецензия на фильм «Микки 17»

Один из самых ожидаемых фильмов последних лет, научно-фантастическая комедия «Микки 17», наконец добрался до зрителей. Новая работа режиссера «Паразитов», «Сквозь снег» и «Воспоминаний об убийстве» Пон Чжун Хо рассказывает о миссии по колонизации далекой ледяной планеты. Один из членов команды — Микки Барнс — раз за разом умирает, после чего его заново распечатывают на биопринтере. Главного героя сыграл Роберт Паттинсон, также в ленте снялись Марк Руффало, Наоми Экки, Тони Коллетт и Стивен Ён. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему «Микки 17» производит неизгладимое впечатление, хотя проваливается как антиутопия.

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Пон Чжун Хо долго завоевывал Голливуд. В 2010-х кинематографист, тогда известный в основном по детективу «Воспоминания об убийстве», на родные корейские деньги снял англоязычный дебют — антиутопический триллер «Сквозь снег» про курсирующий вокруг Земли поезд с остатками человечества. Следом режиссер — уже в партнерстве с Netflix — поставил приключенческую фантастику «Окча», многих отвадившую от употребления мяса. А затем — после возвращения в Корею и международного триумфа сатирического триллера «Паразиты», венцом которого стала охапка «Оскаров», — наконец пришел к полноценному голливудскому дебюту. Им стала научно-фантастическая комедия «Микки 17» с Робертом Паттинсоном (в количестве 18 штук) и Марком Руффало (в количестве 1 штуки) про миссию по колонизации ледяной планеты Нифльхейм в 2054 году.

Путь ленты на большие экраны был почти так же неспешен, как дорога Пон Чжун Хо на Запад. Съемки «Микки 17» завершились еще в январе 2023-го, после этого картина долго мариновалась в монтажной, а уже по завершении была перенесена на целый год — на фоне забастовок гильдий актеров и сценаристов. Это сыграло с лентой довольно злую шутку. Хотя в каком-то смысле ее было не спасти.

Пон отрицает, что имел в виду какого-то конкретного политика, когда писал сценарий на основе раннего драфта книги Эдварда Эштона «Микки-7» (роман вышел в 2022 году, а сценарий его киноадаптации был готов еще в 2021-м), но в персонаже Руффало — одиозном лидере колонизаторской миссии Кеннете Маршалле — сложно не опознать нарочито грубую карикатуру на Дональда Трампа. И здесь начинается мистика.

Каким-то образом лента смогла точно предугадать достаточно специальные события из ближайшего будущего. Например, альянс Трампа с миллиардером Илоном Маском, главным популяризатором дурацкой затеи колонизировать Марс (Маршалл представляет собою мультяшный гибрид этих двух фигур американского истеблишмента). Или, скажем, их дружную фашизацию, за которой весь мир наблюдает последние несколько лет. И даже покушение на Трампа, в результате которого политик отделался одной царапиной.

А затем провидческий в деталях «Микки 17» пошел олл-ин — и, преисполнившись оптимизма, поставил все на поражение Трампа на президентских выборах. Из-за этого картина, по сути, получилась провалена как антиутопия и, напротив, обзавелась парадоксальным утопическим блеском. Что превратило ее в своего рода светлую часть «снежной» дилогии Пон: не секрет, что вся фильмография последнего так или иначе сводится к тому, как отвратительно люди обращаются друг с другом и с окружающей средой, но «Микки 17» по внешним признакам кажется наследником именно «Сквозь снег», где герои тоже большую часть времени проводят взаперти в брюхе исполинского транспортного средства, а затем оказываются посреди суровых белоснежных пустошей.

Так вот, хотя «Микки 17» со злой иронией рисует довольно мрачную картину будущего (Земля, как водится, находится на грани экологической катастрофы), дела там в каком-то смысле обстоят не так уж плохо. Маршалл отправляется строить собственное царство на Нифльхейме лишь потому, что на родной планете не получает поддержки избирателей. А документация его преступлений превращается в важный рычаг для других членов экипажа — поскольку в системе координат «Микки 17», очевидно, по-прежнему функционируют общественные институты: худо-бедно, но хоть как-то.

Другое дело, что те же институты как раз и обеспечивают возникновение чудовищной ситуации, в которой себя обнаруживает Микки (Паттинсон). Вместе с товарищем и бизнес-партнером Тимо (Стивен Ён) он, спасаясь от разъяренных кредиторов, записывается в экспедицию Маршалла. Но не очень внимательно читает договор — и становится «расходником» (ну или «неудержимым», если придерживаться принятого в российском кинопрокате перевода слова expendable). Так Микки Барнс превращается в Микки-1: с него снимают резервную копию, и каждый раз, когда он умирает, его просто заново распечатывают на биопринтере. Поэтому ценность его жизни стремительно девальвируется.

Земные власти технологию клонирования запрещают (в отличие от образа будущего в «Гаттаке» Эндрю Никкола, здесь евгеника не в почете), но космический корабль Маршалла, а уж тем более Нифльхейм, названный в честь обители повелительницы мертвых Хель из нордической мифологии, — не Земля. Теперь благодаря Микки можно, к примеру, как следует изучить воздействие на человеческий организм космической радиации — или отравляющего газа. Песня.

Антитрамповская шпилька в «Микки 17» бьет уверенно, но мимо. Однако картину не топит: в этой области из ленты Пон Чжун Хо складывается нечто вроде симпатичного фильма Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа», не вышедшего в России. Более широкое же антифашистское высказывание роднит фильм со «Звездным десантом» Пола Верховена («жутикам» — коренным жителям Нифльхейма — сочувствовать еще проще, чем тамошним аборигенам-арахнидам: они одновременно смахивают на морских свинок и жуков из мультфильма Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров»). И не просто выравнивает чашу весов, а надежно приколачивает картину к доске почета.

История Микки Барнса служит гротескной иллюстрацией к процессу реализации некрополитики и язвительным ответом на вопрос, что сталось бы с героями одной ленты Нолана про фокусников, окажись они внутри фашистской диктатуры. Линия главного героя помещает картину в ту же примерно стезю, к какой принадлежит «Аутсорс», лучший отечественный сериал 2025 года (и, кажется, один из лучших сериалов в принципе) — о группе предприимчивых вертухаев, продающих смертную казнь.

Ничего бы, впрочем, не состоялось без сильного выступления в центре картины. Про Роберта Паттинсона Пон подумал первым делом (и последним, тот сразу согласился). И добился от него одного из сильнейших перформансов в карьере. 17-го Микки звезда «Сумерек» и «Бэтмена» изображает добродушным дурачком (по словам актера, он вдохновлялся Джимом Керри в «Тупом и еще тупее»), что как бы должно усложнять отношение зрителя к персонажу: формально он сам виноват, раз уж подписал договор не читая, да? А вот Микки-18, который в результате некоторой накладки становится современником 17-го, Паттинсон выписывает совсем другим человеком — злым и агрессивным. Это лишний раз подчеркивает, что все они разные, по-своему уникальные люди, самостоятельные личности, — пускай и слеплены из одного бэкапного теста (тут, предположительно, останутся довольны уже фанаты хитового триллера «Разделение»).

«Микки 17», фильм о парадоксе, сам во многом оказывается парадоксальным. Вследствие непростительного промаха он, с одной стороны, теряет почти всю актуальность. Но одновременно будто бы прибавляет в актуальности. Его природный наивный гуманизм в силу обстоятельств делается еще более наивным, почти нелепым. Однако в силу тех же обстоятельств такой градус наивности кажется наиболее адекватным моменту.