Начались съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"»

Кинокомпания «Марс Медиа» и Первый канал приступили к съёмкам детектива «Отель «У погибшего альпиниста». Сколько они займут, не сообщается.

© Чемпионат.com

«Отель «У погибшего альпиниста» — новая экранизация фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

Фото со съёмок

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший. Главные роли исполняют Евгений Цыганов (Петер Глебски), Сергей Маковецкий (Алек Сневар), Александр Балуев (господин Мозес), Светлана Ходченкова (госпожа Мозес), Дмитрий Лысенков (Симон Симонэ) и другие.

Выход фильма в прокат запланирован на конец 2026-го или начало 2027 года.