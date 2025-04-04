В России выйдет фильм-катастрофа «Дыхание шторма»

10 апреля в российский прокат выйдет фильм-катастрофа "Дыхание шторма".

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Режиссёром и сценаристом фильма стал Алекс Паркинсон. Он снял этот проект на основе своего одноименного документального фильма.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

Достоверность фильма проявляется не только в том, что это история реальных людей, но и в отношении актёров к теме. Исполнитель главной роли Финн Коул признался, что был очень заинтересован проектом, так как раньше увлекался дайвингом, а его отец был заядлым дайвером.

Кроме Финна Коула, роли в фильме исполнили: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Клифф Кёртис, МайАнна Бёринг и многие другие.