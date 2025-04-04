Начались съемки третьего сезона «Дома дракона»

HBO начал съемки третьего сезона "Дома Дракона" (18+).

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О старте съёмок сообщила актриса Эмма Д'Арси на видео, опубликованном в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Ранее сериал был продлен на четвертый сезон, который станет заключительным.

Сюжет "Дома Дракона" основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", лента является приквелом популярного сериала "Игра престолов".

Действие "Дома Дракона" разворачивается на вымышленном континенте Вестерос почти за 200 лет до событий "Игры престолов" во время войны за престолонаследие, известной под названием Пляска Драконов.

Третий сезон продолжит повествование о масштабный и кровопролитных военных действиях.

К прежнему актерскому составу присоединится Томми Флэнаган ("Сыны анархии"), который сыграет Родерика Дастина, командира Зимних Волков из армии Старков, и Дэн Фоглер ("Фантастические твари") в роли лорда Белой гавани Торрхена Мандерли, сообщает EW.