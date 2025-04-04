В мировой прокат вышел «Микки Монстр» от продюсеров «Ужасающего»

2 апреля в мировой прокат, а 10 апреля в российский выходит американский комедийный слэшер «Микки Монстр». Фильм, способный пугать и смешить до смерти, снят режиссёром Стивеном Ламортом в сотрудничестве с продюсерами самого необъяснимого хоррора современности - «Ужасающего».

© Mainstyle

Фильм «Микки Монстр» представляет собой очень вольную, метаироничную и крайне жестокую адаптацию знакомого нам с детства короткометражного мультфильма Уолта Диснея «Пароходик Вилли» 1928 года. Именно с этого небольшого мультика начинаются все дальнейшие крупные работы Disney. 1 января 2024 года права на популярный образ Микки Мауса у штурвала из этой заставки перешли из рук корпорации в общее пользование. Так и стала возможной картина Стивена Ламорта.

Сюжет слэшера разворачивается на пароме в Нью-Йорке, где вместе с обычными пассажирами на борту оказывается «маленький да удаленький» монстр, готовый растерзать всех, как ни странно, ради любви. Экипаж парома и несколько путешественников бросают все силы на борьбу с мышью, постепенно погружаясь в безумие и выясняя реальную причину появления грызуна.

Режиссёр грамотно играет со стереотипами об американском кино и высмеивает Disney, намекая на двуличность корпорации. В отличие от серии фильмов «Ужасающий», из которых мы так и не узнаем, кто на самом деле скрывается под гримом кровожадного клоуна, в «Микки» судьба главного злодея будет полностью известна ближе к концу фильма. С одной стороны, не придётся смотреть несколько фильмов об одном и том же чудовище, а с другой — было бы интересно узнать, как ещё создатели способны высмеять человеческие страхи, смешивая их с «добрыми» мультиками.

С нетерпением ждём выхода фильма на большие экраны и предупреждаем, что слабонервным лучше этого не видеть!