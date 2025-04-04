Скандальный сериал «Белый лотос» подвергся цензуре в Индии

В Индии вырезали сцену из скандального сериала «Белый лотос» за оскорбление Будды одним из героев. Об этом сообщает Variety.

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Цензуре, утверждает издание, подверглась сцена, во время которой сын Белинды Зайон прячется за статую Будды из-за выстрелов в отеле и произносит:

«Пожалуйста, пусть с моей мамой все будет хорошо».

Когда герой вновь слышит выстрелы, то вновь обращается к статуе с фразой:

«Какого хрена? Я же попросил защитить маму, ублюдок!»

По данным Variety, сцену вырезал крупнейший стриминговый сервис в Индии JioHotstar без разрешения HBO. Компания оставила момент, как герой молится Будде, но убрала последующее нецензурное выражение.

В марте сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снялся полностью голым в сериале «Белый лотос». По сюжету сериала Колокольников подбегает к бассейну в штанах — и, снимая с себя всю одежду, прыгает в воду.

В одной из серий также полностью обнажиться пришлось актеру Джейсону Айзексу. Эта сцена, сообщали СМИ, была изменена в российской версии шоу.