Что известно о новом мистическом сериале «Крестоносцы»

В апреле 2025 года в эфир телеканала ТВ-3 выйдут «Крестоносцы» — российский сериал в жанре мистического детектива. Это история о специальной группе опытных следователей, которые занимаются расследованием необычных и загадочных происшествий. Команда, состоящая из эксперта по эзотерике, скептика и любителя мистики, попытается проверить, существует ли сверхъестественное на самом деле. Главными злодеями шоу станут жуткие монстры — зомби, вампиры, ведьмы, — или те, кто ими притворяется. Дата выхода, сюжет и актерский состав нового детективного шоу — в материале «Ленты.ру».

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Сериал «Крестоносцы», 1-й сезон: главное

Страна: Россия

Россия Жанр: детектив, фэнтези

детектив, фэнтези Режиссер: Александр Колесник

Александр Колесник Производство: кинокомпания «Триикс Медиа»

кинокомпания «Триикс Медиа» Когда выйдет: весна 2025 года

весна 2025 года Где смотреть: телеканал ТВ-3

телеканал ТВ-3 Количество серий: 16

16 Длительность одной серии: 45 минут

45 минут В главных ролях: Денис Васильев, Александр Кононец, Екатерина Домашенко

Дата выхода

Первые новости о сериале «Крестоносцы» появились в сети летом 2024 года. В сентябре 2024-го телеканал ТВ-3 сообщил, что новый мистический детектив выйдет в эфир уже скоро. Точной даты релиза пришлось подождать — ее объявили только в марте 2025-го. Премьера сериала «Крестоносцы» запланирована на 7 апреля 2025 года.

Две первых серии «Крестоносцев» выйдут на экраны в 17:00 по московскому времени. Шоу будут транслировать на ТВ-3 с понедельника по четверг (в 17:00 — повтор вчерашней серии, а в 18:10 — премьера новой части). Шоу сохранит привычный для теледетективов формат — шестнадцать сорокапятиминутных эпизодов.

По данным «Кинопоиска», премьеры «Крестоносцев» ждет более пяти тысяч человек.

График выхода серий

1 серия — 7 апреля в 17:00 по Москве

2 серия — 7 апреля в 18:10 по Москве

3 серия — 8 апреля в 18:10 по Москве

4 серия — 9 апреля в 18:10 по Москве

5 серия — 10 апреля в 18:10 по Москве

6 серия — 14 апреля в 18:10 по Москве

7 серия — 15 апреля в 18:10 по Москве

8 серия — 16 апреля в 18:10 по Москве

9 серия — 17 апреля в 18:10 по Москве

10 серия — 21 апреля в 18:10 по Москве

11 серия — 22 апреля в 18:10 по Москве

12 серия — 23 апреля в 18:10 по Москве

13 серия — 24 апреля в 18:10 по Москве

14 серия — 28 апреля в 18:10 по Москве

15 серия — 29 апреля в 18:10 по Москве

16 серия — 30 апреля в 18:10 по Москве

Трейлер

Первый трейлер проекта появился в сети в феврале 2025 года. Еще несколько коротких тизеров опубликовали в соцсетях ТВ-3 и «Триикс Медиа» в марте 2025-го.

Сюжет

«Крестоносцы» — это шоу на стыке детектива и мистики. Авторы утверждают, что их проект не будет классическим мрачным детективом об охоте на призраков — в сюжете найдется место юмору и иронии.

Согласно сюжету, в Санкт-Петербурге создается особый отдел по раскрытию сложных и таинственных преступлений. «Крестоносцы», а именно так называется спецотряд, постоянно сталкиваются с явлениями, которые выходят за пределы обычного понимания и порой не поддаются логическому объяснению.

Главными подозреваемыми здесь становятся ведьмы, вампиры, русалки и прочие представители нечисти (кстати, создатели сериала обещают, что в сериале появятся мистические герои со всего мира). Правда, чаще всего преступления, якобы совершенные монстрами, оказываются обычными мистификациями. В каждой серии «Крестоносцы» выводят обманщиков на чистую воду — по похожей схеме работали, например, герои культового мультсериала о Скуби-Ду и его друзьях.

Они узнают, где — мистика, а где — гениальный обман из трейлера сериала «Крестоносцы».

Команду по расследованию сверхъестественных дел возглавляет Константин Крестоносцев (Денис Васильев). Он не верит в мистику и магию — ровно до тех пор, пока его «Крестоносцы» не сталкиваются с чем-то по-настоящему необъяснимым. Компанию Константину составляет обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец).

Производство и создатели

Первые новости о проекте под названием «Крестоносцы» появились в сети летом 2024 года. 14 июня компания «Триикс Медиа» объявила, что приступает к съемкам нового мистического детектива для телеканала ТВ-3. Кстати, одновременно с «Крестоносцами» в производство запустили детективный сериал «Блонды» — он вышел в эфир в сентябре 2024-го.

«Триикс Медиа» отвечает за создание сериалов для некоторых российских телеканалов. Среди самых громких проектов кинокомпании: детективные саги «Невский» и «Шеф».

Режиссером сериала стал Александр Колесник («Пилигрим», «Закон тайги»), а сценарий написал Геннадий Шеин («Пуля», «Остров Обреченных»). Среди продюсеров шоу — Тина Канделаки («Универ. Молодые»), Борис Ханчалян («Беляковы в отпуске»), Марина Разумова («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») и другие.

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Декорациями для съемок стали улицы, парки и набережные города. События одной из серий развернутся в известной исторической локации — усадьбе семьи Нобель, которая находится в поселке Ландышевка неподалеку от Выборга.

Производство «Крестоносцев» продлилось около трех месяцев и завершилось 9 сентября 2024 года. На протяжении всего процесса в соцсетях «Триикс Медиа» появлялись короткие видеоотчеты и кадры со съемок.

Актеры и роли

События сериала будут вращаться вокруг трех ключевых героев — членов специальной группы «Крестоносцев». Роль руководителя команды Константина Крестоносцева досталась Денису Васильеву — звезде мрачного детективного триллера «Пилигрим». Напарников Константина сыграли Екатерина Домашенко («Невский. Расплата за справедливость») и Александр Кононец («Северный полюс»).

В марте 2025 года телеканал ТВ-3 представил новый трейлер «Крестоносцев» — видеоролик раскрыл характеры и привычки ключевых героев шоу.

Еще один важным героем шоу станет Фауст — загадочный антагонист, которого будут ловить на протяжении всего сезона. По сюжету коварный преступник скрывает свою личность, поэтому пока неизвестно, какой актер воплотит Фауста на экране.

Главные герои сериала «Крестоносцы»

Константин Крестоносцев (Денис Васильев) — является лидером группы «Крестоносцев». Теолог по образованию, обладает глубокими знаниями в области эзотерики и оккультных наук. В принятии решений полагается на холодный расчет. Любит советское кино, слушает рок семидесятых. Привык работать в одиночку.

(Денис Васильев) — является лидером группы «Крестоносцев». Теолог по образованию, обладает глубокими знаниями в области эзотерики и оккультных наук. В принятии решений полагается на холодный расчет. Любит советское кино, слушает рок семидесятых. Привык работать в одиночку. Мария Токарева (Екатерина Домашенко) — психолог-аналитик. Окончила филфак с отличием. Скептически относится ко всему мистическому, влюблена в Крестоносцева.

(Екатерина Домашенко) — психолог-аналитик. Окончила филфак с отличием. Скептически относится ко всему мистическому, влюблена в Крестоносцева. Александр Морозов (Александр Кононец) — эксперт-криминалист. Обожает ужастики, серьезно относится к мистическим аспектам жизни. Постоянно спорит с Крестоносцевым.

В касте сериала также заявлены Андрей Федорцов («Мамы»), Игорь Качаев («Лихач»), Иван Солнцев («Проект "Анна Николаевна"»), Артур Федынко («Такси под прикрытием») и другие. Роли остальных участников шоу пока неизвестны.