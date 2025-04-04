Что известно о новом мистическом сериале «Крестоносцы»

Сериал «Крестоносцы», 2025 год: что известно о новом детективно-мистическом проекте с Денисом Васильевым
В апреле 2025 года в эфир телеканала ТВ-3 выйдут «Крестоносцы» — российский сериал в жанре мистического детектива. Это история о специальной группе опытных следователей, которые занимаются расследованием необычных и загадочных происшествий. Команда, состоящая из эксперта по эзотерике, скептика и любителя мистики, попытается проверить, существует ли сверхъестественное на самом деле. Главными злодеями шоу станут жуткие монстры — зомби, вампиры, ведьмы, — или те, кто ими притворяется. Дата выхода, сюжет и актерский состав нового детективного шоу — в материале «Ленты.ру».
Сериал «Крестоносцы», 1-й сезон: главное
- Страна: Россия
- Жанр: детектив, фэнтези
- Режиссер: Александр Колесник
- Производство: кинокомпания «Триикс Медиа»
- Когда выйдет: весна 2025 года
- Где смотреть: телеканал ТВ-3
- Количество серий: 16
- Длительность одной серии: 45 минут
- В главных ролях: Денис Васильев, Александр Кононец, Екатерина Домашенко
Дата выхода
Первые новости о сериале «Крестоносцы» появились в сети летом 2024 года. В сентябре 2024-го телеканал ТВ-3 сообщил, что новый мистический детектив выйдет в эфир уже скоро. Точной даты релиза пришлось подождать — ее объявили только в марте 2025-го. Премьера сериала «Крестоносцы» запланирована на 7 апреля 2025 года.
Две первых серии «Крестоносцев» выйдут на экраны в 17:00 по московскому времени. Шоу будут транслировать на ТВ-3 с понедельника по четверг (в 17:00 — повтор вчерашней серии, а в 18:10 — премьера новой части). Шоу сохранит привычный для теледетективов формат — шестнадцать сорокапятиминутных эпизодов.
По данным «Кинопоиска», премьеры «Крестоносцев» ждет более пяти тысяч человек.
График выхода серий
- 1 серия — 7 апреля в 17:00 по Москве
- 2 серия — 7 апреля в 18:10 по Москве
- 3 серия — 8 апреля в 18:10 по Москве
- 4 серия — 9 апреля в 18:10 по Москве
- 5 серия — 10 апреля в 18:10 по Москве
- 6 серия — 14 апреля в 18:10 по Москве
- 7 серия — 15 апреля в 18:10 по Москве
- 8 серия — 16 апреля в 18:10 по Москве
- 9 серия — 17 апреля в 18:10 по Москве
- 10 серия — 21 апреля в 18:10 по Москве
- 11 серия — 22 апреля в 18:10 по Москве
- 12 серия — 23 апреля в 18:10 по Москве
- 13 серия — 24 апреля в 18:10 по Москве
- 14 серия — 28 апреля в 18:10 по Москве
- 15 серия — 29 апреля в 18:10 по Москве
- 16 серия — 30 апреля в 18:10 по Москве
Трейлер
Первый трейлер проекта появился в сети в феврале 2025 года. Еще несколько коротких тизеров опубликовали в соцсетях ТВ-3 и «Триикс Медиа» в марте 2025-го.
Сюжет
«Крестоносцы» — это шоу на стыке детектива и мистики. Авторы утверждают, что их проект не будет классическим мрачным детективом об охоте на призраков — в сюжете найдется место юмору и иронии.
Согласно сюжету, в Санкт-Петербурге создается особый отдел по раскрытию сложных и таинственных преступлений. «Крестоносцы», а именно так называется спецотряд, постоянно сталкиваются с явлениями, которые выходят за пределы обычного понимания и порой не поддаются логическому объяснению.
Главными подозреваемыми здесь становятся ведьмы, вампиры, русалки и прочие представители нечисти (кстати, создатели сериала обещают, что в сериале появятся мистические герои со всего мира). Правда, чаще всего преступления, якобы совершенные монстрами, оказываются обычными мистификациями. В каждой серии «Крестоносцы» выводят обманщиков на чистую воду — по похожей схеме работали, например, герои культового мультсериала о Скуби-Ду и его друзьях.
Они узнают, где — мистика, а где — гениальный обман из трейлера сериала «Крестоносцы».
Команду по расследованию сверхъестественных дел возглавляет Константин Крестоносцев (Денис Васильев). Он не верит в мистику и магию — ровно до тех пор, пока его «Крестоносцы» не сталкиваются с чем-то по-настоящему необъяснимым. Компанию Константину составляет обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец).
Производство и создатели
Первые новости о проекте под названием «Крестоносцы» появились в сети летом 2024 года. 14 июня компания «Триикс Медиа» объявила, что приступает к съемкам нового мистического детектива для телеканала ТВ-3. Кстати, одновременно с «Крестоносцами» в производство запустили детективный сериал «Блонды» — он вышел в эфир в сентябре 2024-го.
«Триикс Медиа» отвечает за создание сериалов для некоторых российских телеканалов. Среди самых громких проектов кинокомпании: детективные саги «Невский» и «Шеф».
Режиссером сериала стал Александр Колесник («Пилигрим», «Закон тайги»), а сценарий написал Геннадий Шеин («Пуля», «Остров Обреченных»). Среди продюсеров шоу — Тина Канделаки («Универ. Молодые»), Борис Ханчалян («Беляковы в отпуске»), Марина Разумова («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») и другие.
Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Декорациями для съемок стали улицы, парки и набережные города. События одной из серий развернутся в известной исторической локации — усадьбе семьи Нобель, которая находится в поселке Ландышевка неподалеку от Выборга.
Производство «Крестоносцев» продлилось около трех месяцев и завершилось 9 сентября 2024 года. На протяжении всего процесса в соцсетях «Триикс Медиа» появлялись короткие видеоотчеты и кадры со съемок.
Актеры и роли
События сериала будут вращаться вокруг трех ключевых героев — членов специальной группы «Крестоносцев». Роль руководителя команды Константина Крестоносцева досталась Денису Васильеву — звезде мрачного детективного триллера «Пилигрим». Напарников Константина сыграли Екатерина Домашенко («Невский. Расплата за справедливость») и Александр Кононец («Северный полюс»).
В марте 2025 года телеканал ТВ-3 представил новый трейлер «Крестоносцев» — видеоролик раскрыл характеры и привычки ключевых героев шоу.
Еще один важным героем шоу станет Фауст — загадочный антагонист, которого будут ловить на протяжении всего сезона. По сюжету коварный преступник скрывает свою личность, поэтому пока неизвестно, какой актер воплотит Фауста на экране.
Главные герои сериала «Крестоносцы»
- Константин Крестоносцев (Денис Васильев) — является лидером группы «Крестоносцев». Теолог по образованию, обладает глубокими знаниями в области эзотерики и оккультных наук. В принятии решений полагается на холодный расчет. Любит советское кино, слушает рок семидесятых. Привык работать в одиночку.
- Мария Токарева (Екатерина Домашенко) — психолог-аналитик. Окончила филфак с отличием. Скептически относится ко всему мистическому, влюблена в Крестоносцева.
- Александр Морозов (Александр Кононец) — эксперт-криминалист. Обожает ужастики, серьезно относится к мистическим аспектам жизни. Постоянно спорит с Крестоносцевым.
В касте сериала также заявлены Андрей Федорцов («Мамы»), Игорь Качаев («Лихач»), Иван Солнцев («Проект "Анна Николаевна"»), Артур Федынко («Такси под прикрытием») и другие. Роли остальных участников шоу пока неизвестны.