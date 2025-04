Умер Энрике Батис, известный по фильму "Пятьдесят оттенков серого"

Ушел из жизни Энрике Батис, 4 мая ему должно было исполниться 83 года.

Батис - крайне именитый мексиканский музыкант, дирижер, концертировавший пианист. Его музыка звучит в фильмах и сериалах, в частности - в скандальной ленте "Пятьдесят оттенков серого". Кроме того, зрители могли видеть Батиса в документальной картине "Конкуренты: Русские вундеркинды".

Некролог, в котором Батис назван "основной фигурой классической музыки в Мексике", опубликован порталом El Universal. Издание напомнило: в 2018-м пианист из-за проблем со здоровьем вынужден был выйти на пенсию.

Причина смерти артиста не называется. Но известно, что исполнитель страдал от болезни Паркинсона.

Батис родился в 1942 году в Мехико. На фортепиано играл с восьми лет. Профессионально выступал с 1960-х. Активно гастролировал, выигрывал престижные конкурсы. Был худруком филармонического оркестра Мехико.

За карьеру музыкант сделал порядка 150 записей, в том числе - для польского и австрийского радио, особо выделяя симфонии Чайковского.

Национальная ассоциация The Mexican Union of Theatrical and Musical Broadcasters четыре раза называл Батиса "Артистом года" - в 1971, 1981, 1983 и 1996-м.