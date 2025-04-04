Мифы из кино, в которые мы верим: видео
Кино не только развлекает, но и формирует наше представление о мире, нередко искажая реальность до неузнаваемости. За привычными экранными штампами скрываются любопытные несоответствия.
Дефибриллятор как волшебная кнопка перезапуска
Возьмем любую сцену с дефибриллятором – драматичный момент, когда врач с возгласом «Отойдите!» прикладывает электроды к груди пациента, мгновенно возвращая его к жизни. Реальность прозаичнее: дефибриллятор не запускает остановившееся сердце, а лишь корректирует нарушенный ритм. При клинической смерти спасение начинается с непрямого массажа сердца и адреналина.
Самые мучительные гримерные перевоплощения актеров в истории кино
Хлороформ работает моментально
Не менее мифологизирован хлороформ. В шпионских триллерах достаточно на секунду прижать пропитанный им платок к лицу, чтобы человек потерял сознание. На практике требуется непрерывная пятиминутная ингаляция, а результат далек от киношной мгновенной отключки.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.