Кино не только развлекает, но и формирует наше представление о мире, нередко искажая реальность до неузнаваемости. За привычными экранными штампами скрываются любопытные несоответствия.

Дефибриллятор как волшебная кнопка перезапуска

Возьмем любую сцену с дефибриллятором – драматичный момент, когда врач с возгласом «Отойдите!» прикладывает электроды к груди пациента, мгновенно возвращая его к жизни. Реальность прозаичнее: дефибриллятор не запускает остановившееся сердце, а лишь корректирует нарушенный ритм. При клинической смерти спасение начинается с непрямого массажа сердца и адреналина.

Самые мучительные гримерные перевоплощения актеров в истории кино

Хлороформ работает моментально

Не менее мифологизирован хлороформ. В шпионских триллерах достаточно на секунду прижать пропитанный им платок к лицу, чтобы человек потерял сознание. На практике требуется непрерывная пятиминутная ингаляция, а результат далек от киношной мгновенной отключки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.