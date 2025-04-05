В кинотеатрах пожаловались на нехватку промо российских фильмов

Многие российские фильмы не имеют постеров и промо-материалов в кинотеатрах за несколько месяцев до премьеры, в то время, как крупные зарубежные релизы обычно начинают прогрев зрителей минимум за год до кинопоказов. Об этом рассказала в рамках конференц-сессии Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» вице-президент сети «КАРО» Ольга Проскурякова.

«Зимой не хватает кинотеатрального маркетингового инструментария и инвентаря: у фильмов меньше мест для постеров, стендов. При этом перенос даты выхода кино на лето может дать больше возможностей с точки зрения продвижения фильма», - пояснила она.

По словам Проскуряковой, экспресс-опрос в Telegram-канале показал, что 56% респондентов ранее не слышали о ближайших весенних премьерах в кинотеатрах. При этом самыми узнаваемыми оказались фильмы «Денискины рассказы», продюсером которого выступил Сарик Андреасян, и «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым.

Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая отметила, что более 70% пользователей, которые в 2024 году покупали билеты в кино на «Яндекс Афише» и «Кинопоиске», ходили в кинотеатр лишь единожды, передает «Радиоточка НСН».