Появились первые кадры из фильма Mountainhead от автора «Наследников» со Стивом Кареллом

Чемпионат.com

Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг поделился кадрами из своего нового фильма под названием Mountainhead («Вершина горы»). Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Max уже 31 мая.

Появились первые кадры из фильма Mountainhead от автора «Наследников»
© Чемпионат.com

Будущий фильм расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы. События ленты разворачиваются во время глобального финансового кризиса, и теперь друзьям необходимо придумать, что им делать дальше.

© Кадр из фильма
© Кадр из фильма

Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»). Это первая картина для Армстронга в качестве режиссёра полнометражного фильма.

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