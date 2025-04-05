Почему онлайн-кинотеатры выпускают мало собственных новинок

Несмотря на сокращение количества оригинальных лент, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами, их качество растет, так что паниковать не стоит, сказал НСН Герман Клименко.

Падение количества выпускаемых российскими онлайн-кинотеатрами оригинальных сериалов — следствие переизбытка контента и слишком большого количества самих онлайн-кинотеатров, сейчас рынок постепенно формируется и взрослеет. Об этом НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Число новых оригинальных сериалов, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами в первом квартале 2025 года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер. Об этом со ссылкой на подсчеты «Газпром-медиа холдинга» сообщило издание «Коммерсантъ». При этом значительная часть премьер выходила на нескольких платформах одновременно. По мнению Клименко, падение на 40% связано с переизбытком контента.

«У нас достаточно большой переизбыток. Возможно, мы достигли какого-то пика. В России очень много онлайн-кинотеатров, некоторые даже начали закрываться. Думаю, выяснилось, что готовят слишком много сериалов, а их не смотрят в таком количестве. Понятно, что стоимость продакшна снизилась, оборудование подешевело, уменьшилась стоимость спецэффектов. Полагаю, рынок формируется и взрослеет — с этим и связано сокращение числа оригинальных сериалов. По некоторым прогнозам, в обозримом будущем нас ожидает укрупнение и слияние онлайн-кинотеатров. Мы видим, что есть коллаборации между онлайн-платформами в зависимости от того, насколько у них пересекаются собственники. Думаю, все идет к тому, что в результате сотрудничества, объединения промо, разработок, прав игроки консолидируются. Число лент упало, а качество улучшилось. Тем более, что статистика «Кинопоиска» говорит, что россияне не просто смотрят выпускаемый продукт, но еще и платят за него, так что пока все хорошо», — сказал Клименко.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что выход на турецкий рынок онлайн-кинотеатра «Иви» даст возможность транслировать не только российские фильмы, но и получать лицензии у иностранных партнеров, которые сейчас не сотрудничают с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».