Путин призвал кинематографистов помнить о мерах безопасности

Путин призвал при съемке кино в зоне СВО помнить о мерах безопасности
Документалисты и операторы, приезжающие в зону СВО снимать фильмы, должны помнить о соблюдении необходимых мер безопасности. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.
В ходе беседы министр отметила студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), которые с самого начала СВО просили их взять туда для работы.
"И как только военные нам по безопасности разрешили, а это было достаточно рано, они рванули вместе с молодыми педагогами, это же в лучших традициях нашего Института кинематографии имени Герасимова", - рассказала Любимова."Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности", - отметил глава государства.