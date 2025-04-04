Путин призвал кинематографистов помнить о мерах безопасности

Документалисты и операторы, приезжающие в зону СВО снимать фильмы, должны помнить о соблюдении необходимых мер безопасности. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.

В ходе беседы министр отметила студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), которые с самого начала СВО просили их взять туда для работы.