Какой семейный фильм ждут этой весной больше всего

Текущий сезон достаточно щедр на семейные новинки — и это не только мультфильмы, но и фильмы для всей семьи, как отечественные, так и зарубежные. Вот тут мы рассказывали о самых заметных премьерах этой весны среди семейного кино, вы голосовали, а теперь пришла пора подводить итоги.

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Расположены они от последнего места к первому, кто хочет спойлер о победителе, крутите вниз, а мы будем двигаться постепенно.

№ 10: «Сокровище гномов»

Последнее слово: жадный аферист Рома из отечественного фильма и его очень компьютерные гномы открывают (или наоборот, закрывают) наш топ. Кажется, гномам этой весной не очень везёт, но об этом позже.

№ 9: «Ждун»

Последнее слово: это иронично, но герой старого мема Ждун оказался вот на такой строчке в ожиданиях наших читателей. А вы ждали Ждуна? Ну забавно же!

№ 8: «Денискины рассказы»

Последнее слово: экранизация рассказов Драгунского о прекрасном лете на даче расположилась на восьмом месте. У Дениски будут и приключения, и любовь, всё по классике.

№ 7: «Волшебный единорог»

Последнее слово: девочка, лес, белый конь с рогом на лбу. Сюжет британского фильма оригинальностью не отличается, но в единорогов верят многие, так что седьмое место.

№ 6: «Легенды наших предков»

Последнее слово: журналист возвращается из поездки в русскую глушь, привозит с собой лесного духа, которого видит только он, и попадает на шестое место нашей подборки.

№ 5: «Соловей против Муромца»

Последнее слово: почётное центральное место у фильма, в котором богатырь Илья Муромец сражается с роботами на арене в современном мире. И былины, и супергероика, и голоса читателей.

Последнее слово: на четвёртом месте оказалась Белоснежка и ещё одна группа компьютерных гномов, вот и они, встречайте. Ремейк провалился в прокате, не понравился большинству зрителей (на портале IMDB оценка 1.9 при 300 тысячах голосов!..), у нас тоже много вопросов возникло, но это по-прежнему Disney.

№ 3: «Царевна-лягушка»

Последнее слово: тройку лидеров открывает ещё одна русская сказка в современности. Здесь Иван отправляет в полёт мячик для гольфа, но ловит его лягушка, по традиции оборачивается милой девицей, а дальше начинаются приключения против Кащея.

Последнее слово: мир культовой кубической игры обзавёлся собственным фильмом — со звёздным составом, мешком отсылок, изрядной самоиронией и вашими голосами. Второе место!

Последнее слово: Этот ремейк на фоне непутёвой «Белоснежки» выглядит даже неплохо: актриса правда похожа на Лило, а больших перемен в сюжете не ожидается. Все любят охану, то есть семью, где никого не забудут, и мы тоже.

Спасибо за прочтение и ваши голоса! У нас также активно голосование за самый ожидаемый мультфильм этой весны, не забудьте выбрать галочку и там. Другие наши подборки мультфильмов и итоги голосований смотрите здесь.