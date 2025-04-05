Когда ждать продолжение мультсериала «Финес и Ферб»?

Стало известно, что долгожданному продолжению мультсериала «Финес и Ферб» всё же быть! Шоу получило официальную дату выхода. Релиз запланирован на 5 июня на канале Disney и 6 июня на Disney+.

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Как заверяют создатели, в новом сезоне Финес, Ферб и их друзья проживают насыщенные 104 дня лета и готовятся к приключениям с неожиданным поворотом. Так, герои побьют несколько мировых рекордов, Кэндис сдаст экзамен на водительские права, а Перри наконец-то посетит ветеринара. Ещё один повод дождаться лета!