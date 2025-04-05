Что показали в трейлере «Аватар 3»: первые детали и новый кадр

Во время презентации CinemaCon был представлен первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел». К сожалению, сам ролик пока еще не опубликовали в Сети, но журналисты поделились сюжетными деталями.

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В трейлере показали, как народ пепла нападает на Джейка и Нейтири, изгоняя их клан из дома. Эти «пепельные» на'ви станут злодеями, они красят свои рты в алый цвет и передвигаются на новом подвиде банши.

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Одной из ключевых сюжетных линий становится гнев, нарастающий в Нейтири, которая в ролике сталкивается с предводительницей народа пепла. Вероятно, в ленте эти на'ви объединяться с полковником Куоритчем.

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В финале трейлера покажут намеки на грандиозную воздушную экшен-сцену с участием неких летающих платформ. Журналисты подчеркнули, что визуально фильм выглядит «нереально» и не могут дождаться его выхода.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. Ранее Кэмерон заявил, что у него есть идеи для шестого и седьмого фильмов, но, возможно, их снимет уже кто-то другой. Заглавное фото: shedevrum