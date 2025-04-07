Зрители выбрали самые яркие примеры мужской дружбы в кино

Самым ярким примером мужской дружбы на киноэкране 33% россиян считают взаимодействие Вина Дизеля и Пола Уокера во франшизе «Форсаж», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

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Среди других заметных актерских дуэтов опрошенные выделили работу Дмитрия Нагиева и Антона Лапенко в сериале «Актёрище», а 18% отдали предпочтение взаимодействию Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо в «Однажды в… Голливуде». Также 13% россиян отметили броманс Мэтта ЛеБлана и Мэттью Перри в сериале «Друзья». Пятерку лучших с 6% голосов замкнули Иван Янковский и Тихон Жизневский, которые запомнились по сериалам «Топи» и «Преступление и наказание».

При этом 61% респондентов отметили, что залог успешного экранного дуэта заключается в юмористичнои или даже саркастичном характере отношений между героями. Еще 26% выделили важность взаимоотношений актеров за пределами съемочной площадки.

Любимыми зарубежными фильмами о мужской дружбе респонденты назвали «1+1» (30%), «Побег из Шоушенка» (16%), «Достучаться до небес» (15%), «Люди в черном» (14%) и «Мальчишник в Вегасе» (10%). Из числа отечественных картин опрошенные выделили такие проекты, как «Брат» (32%), за ним следуют «Д’Артаньян и три мушкетёра» (25%) и «Бумер» (19%).

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов, получивший номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, возглавил пятерку самых популярных персон на «Кинопоиске» по итогам марта. При этом за три месяца 2025 года его страницу на сервисе посмотрели более 1,12 миллиона раз, что больше, чем число просмотров страницы Никиты Кологривого за весь 2024 год, передает «Радиоточка НСН».