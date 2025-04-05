Продюсер фильма с Жаном Рено опровергла «табу на россиян»

Звездные актеры не пытаются запретить показ своих фильмов в России, сказала в эфире НСН Надежда Мотина, раскрыв детали встрече в Париже с Жаном Рено.

© nsn.fm

На западных кинорынках нет табу на работу с российскими продюсерами, при этом голливудские звезды не имеют права блокировать показ фильмов с их участием на территории РФ, заявила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Ранее стало известно, что основатель Arna Media Надежда Мотина и партнер кинокомпании Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами нового фильма с Жаном Рено «Осторожно, дворецкий!», съемки которого начнутся в Ирландии летом 2025 года. Мотина рассказала о деталях сотрудничества со знаменитым французским актером.

«Жан Рено участвует в картине только как актер. Мы встретились с ним в Париже в январе и обсудили сценарий. Он внес несколько значительных правок в свой образ, чтобы придать персонажу колорита. На главную роль в фильме "Осторожно, дворецкий!" нужен был артист: француз, говорящий по-английски, способный одновременно изобразить комедийную сцену, не бояться вступить в драку и проявить физическую силу. Не могу представить, чтобы кто-то подошел сюда лучше, чем Жан Рено. Это же "Леон" и "Невезучие" в одном флаконе», - отметила продюсер.

По ее словам, слухи о табу для россиян в западном кино преувеличены.

«Нет никакого табу. Марк Эйдельштейн снимается в новом сезоне "Мистера и миссис Смит". Юру Борисова мы тоже скоро увидим в большом англоязычном проекте. Может ли голливудская звезда в контракте "запретить" прокат фильма со своим участием в России? Такого отношения нет. Звезда не может ограничить выпуск своего фильма, только продюсеры могут принять такое решение», - заверила Мотина.

При этом она подчеркнула, что на западных кинорынках репутация и деньги продюсера важнее его гражданства. Мотина также объяснила, какие возможности открывает продюсирование зарубежного кино.

«Важны репутация и деньги. Я могу оставлять за собой территорию РФ на те фильмы, которые продюсирую, могу привлекать российских артистов, если это повысит потенциал сборов и не идет в противоречие с виденьем режиссера. В целом интерес к России огромный и он будет расти. А какие-то предубеждения и ограничения будут исчезать и сниматься. Лично я надеюсь в этом году анонсировать еще два проекта с участием международных звезд», - заключила собеседница НСН.

Гендиректор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко ранее рассказала «Радиоточке НСН», как удалось получить права на показ в России нового фильма с Киллианом Мерфи «Мелочи жизни».