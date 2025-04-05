Топ-5 фильмов, где играют известные исполнители

В этой статье мы собрали топ 5 фильмов, в которых известные певицы продемонстрировали свои актерские способности, оставив незабываемый след в сердцах зрителей. От драматических ролей до комедийных образов — эти фильмы показывают, что талант артистов не ограничивается лишь одной сферой.

© скриншот из фильма «Самый лучший день»

Походу любовь

В этом фильме приняла участие певица и автор песен Тося Чайкина. Девушка появляется на экране в воздушном платье и бритой головой. А самое главное — в кадре певица целуется! Сам филь про романтическую историю, которая приключилась в Санкт-Петербурге. Главная героиня приезжает из Пскова и моментально влюбляется в северную столицу. Лиза знакомится с художником и музыкантом, помогая им доставить «ту самую антиквариатную кровать». Их приключения окутаны вечным смехом, белыми ночами, романтикой, конечно, любовью. Режиссер — Яна Климова-Юсупова.

Поймай собаку, если сможешь

Одну из главных ролей в фильме исполняет Глюкоза. К слову, на ее счету около пятнадцати ролей в кинокартинах. И с каждой из них она справляется прекрасно. Тут Наталья Ионова играет заботливую маму и супругу. Правда, в какой-то момент за Колечкиной начинает ухлестывать богатый одноклассник. Муж и дочь пытаются вернуть маму в семью. Ситуацию осложняет то, что их пес проглотил дорогое кольцо египетской царицы Нефертити. И теперь за их семьей наблюдает банда воришек.

Ярче

Этот фильм собрал целый каст молодых исполнителей. Это вдохновляющее кино о музыкантах, которые только-только вступают на музыкальный Олимп. Для каждого из них предначертан разный путь. Aarne, ANIKV, Тося Чайкина, Тима Акимов и Глеб «Три дня дождя» – главные герои фильма. Их истории о том, какими разными могут быть дороги, и как случайное событие может изменить всю жизнь.

Самый лучший день

Ольга Серябкина сыграла экстравагантную эстрадную диву Алину Шёпот. Это комедия, в которой рассказывается о приключениях главного героя, который пытается сделать свой день идеальным, но сталкивается с множеством неожиданных ситуаций. Ольга сыграла одну из ролей, добавив свою харизму и экстравагантность. В фильме также приняли участие Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский, Юлия Александрова.

Леди Гага: «Звезда родилась»

Музыкальная драма «Звезда родилась» — третий ремейк фильма. Леди Гага исполнила главную роль девушки Элли, которая без ответа влюблена в угасающую звезду. Героиня мечтает о музыкальной карьере, но сложные отношения с мужчиной не дают ей раскрыться. Для этого фильма певица специально написала трек Shallow», кстати песня принесла ей «Оскар».