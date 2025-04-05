Какие новые фильмы уже можно посмотреть онлайн

Девушка исполняет свои 13-летние мечты, журналистка с отцом возвращается на родину, три друга с экстрасексорными способностями защищают своё прошлое, а судья в пансионе для пожилых людей пытается остановить опасного пенсионера. Наслаждаемся тёплым апрелем с нашей свежей подборкой кино, доступного в сети.

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Список заветных желаний (16+)

Режиссёр: Адам Брукс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 2 часа 3 минуты

О чём фильм. Недавно Алекс (София Карсон) потеряла свою маму (Конни Бриттон), с которой она была очень близка. Адвокат (Кайл Аллен) передаёт последнюю волю матери: девушка должна выполнить каждый пункт из своего списка желаний, который составила в 13 лет. За каждое действие она будет получать по DVD-кассете, где мама пытается дать дочери последнее наставление. Когда-то Алекс умела мечтать масштабно, а в какой-то момент её жизнь утратила краски и стала обыденной. Выступить со стендапом, научиться водить машину, набить тату, спеть с любимыми музыкантами на одной сцене и, конечно, найти любовь - Алекс отправляется в удивительное путешествие, чтобы понять, как вернуть в свою жизнь радость.

Что интересного. Лента снята по одноимённому роману Лори Нельсон Спилман. Режиссёр Адам Брукс известен своей работой над комедией "Бриджит Джонс: Грани разумного" (18+). Если лицо главной героини вам знакомо, но вы не помните, где видели её, то вероятно, когда-то вы натыкались на мюзикл "Наследники" (12+), где София Карсон сыграла дочь Злой Королевы (той самой, что накормила Белоснежку отравленным яблоком). А ещё она сыграла в мелодраме "Пурпурные сердца" (16+) и "Ручная кладь" (16+). Кстати, специально для роли Алекс актриса научилась играть на фортепиано "Лунный свет" Клода Дебюсси.

Кому не понравится. Если вы и так постоянно думаете о том, что вы свернули по жизни куда-то не туда, а мечты и планы не сбылись, то фильм только насыпет соль на рану. А, возможно, поможет в важном решении. Но одним фильмом ситуацию не исправить.

Моя семья (18+)

Режиссёр: Юлия фон Хайнц

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время:1 час 51 минута

О чём фильм. Невротичная журналистка Рут (Лина Данэм) давно мечтала съездить на родину своих родителей в Варшаву. Она решает отвезти своего отца Эдека (Стивен Фрай), пережившего Холокост, в родные края. Тот энтузиазма дочери не разделяет и саботирует поездку, предполагая, что если он будет чудить по пути, то Рут откажется от идеи вернуться туда, где хранится столько боли.

Что интересного. Фильм снят на основе романа "Слишком много мужчин" Лили Бретт, который рассказывает о реальных событиях. Кстати, фотографии тех людей, с кем и произошла история, показаны перед финальными титрами. Съёмки картины проходили в 2023 году в Польше, Берлине, на землях Саксонии-Анхальт и в Тюрингии (Германия).

Кому не понравится. Если вы считаете неприемлемым шутливо-драматический (но по-семейному тёплый) тон повествования о Холокосте и других ужасах, которые принесла с собой Вторая мировая война, то вряд ли получите удовольствие от этого фильма.

Гипнозис (18+)

Режиссёр: Тимофей Жалнин

Время: 8 серий по 48 минут

О чём сериал.Три друга стали обладателями необычных способностей: частный детектив умеет читать мысли (Даниил Страхов), адвокат видит будущее (Ростислав Бершауэр), а священник может заглянуть в прошлого любого человека (Кирилл Кяро). Благодаря своим талантам каждый из них преуспел на своём поприще. Но однажды их жизнь с треском начинает катиться под откос, когда на горизонте появляется тот, что знает тайны из прошлого и мечтает отомстить друзьям за ошибки молодости. А ещё за ними по пятам шагает странная девица (Анастасия Куимова), которой очень нравится подчинять человеческий разум своим желание. И лужи крови, которые она оставляет после своих делишек, её не беспокоят.

Что интересного.Съёмки сериала проходили зимой 2023 года в Москве. Режиссёр-постановщик Тимофей Жалнин ранее работал над фильмом "Двое" (18+) о супружеской паре на грани развода, которая пересмотрела своё отношение к браку, столкнувшись с суровостью дикой природы. В съëмках сериала также примут участие Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Игорь Климов, Никита Смольянинов и другие.

Кому не понравится. Тем, кто уже пресытился фантастическими сериалами. Тоже заметили, что их стало с избытком на всех цифровых платформах? Такое "переедание" явно может навредить желудку киномана.

Обитель смерти (18+)

Режиссёр: Джеймс Эшкрофт

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.6

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. Авторитетный и целеустремленный судья (Джеффри Раш), ушедший на пенсию, оказывается в уединенном пансионе, где становится жертвой загадочной игры, устроенной одним из других постояльцев (Джон Литгоу). Он считает, что встретил самого грозного соперника за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно возрастают, а хитроумие противника уменьшает его шансы на выживание, превращая спокойное убежище в опасное место.

Что интересного. Оказывается, чтобы быт пансиона выглядел реалистично, все актёры, которые играют сиделок, прошли обучение в медицинском учреждении. Там им рассказывали как разговаривать с пациентами, как поднимать их с помощью шлейки и как передвигаться вместе с ними.

Кому не понравится. Представьте: в месте, где живут пожилые люди, больные и во многих отношениях не самостоятельные, появляется сумасшедший, начинающий играть со смертью. Жутковато, да? Если вы впечатлительны или немного брезгливы, то лучше не издевайтесь над своей психикой и отложите это кино.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых недель, можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь". Там много хороших фильмов для тёплых вечеров!