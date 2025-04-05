Какие фильмы посмотреть на выходных

Сегодняшняя подборка изобилует контрастами: здесь и фильмы, которые заставят тебя поверить в себя и в то, что тебе все по силам, и картины, которые напомнят, что в жизни важно быть осторожным и готовиться к худшему. Ну а еще здесь совместная работа Швеции и Индии, аргентинский роуд-муви с элементами ужасов, безжалостный ремейк про двух матерей и не только. Как обычно, тебя ждет много эмоций и картины на любой вкус.

© кадр из фильма «Кухня со звездами»

«Кухня со звездами» (À la belle étoile), 2023

Биографическая драма с элементами комедии от французского режиссера Себастьяна Тюлара.

Картина рассказывает трогательную и вдохновляющую историю о том, как страсть к кулинарии способна перевернуть жизнь человека, даже если обстоятельства кажутся совершенно безнадежными. Главный герой Язид (Юст Риад) вырос в приемной семье и с юных лет проявлял талант к приготовлению десертов. Его страсть к кондитерскому искусству выходит за рамки простого хобби — это его способ самовыражения, шанс вырваться из серой рутины и доказать свою ценность миру. Однако добиться возможности заняться любимым делом и получить признание крайне непросто: Язид сталкивается с предрассудками, недоверием и отсутствием поддержки со стороны окружающих.

Фильм мастерски передает атмосферу профессиональной кухни, где царит жесткая дисциплина. Операторская работа подчеркивает каждый нюанс приготовления кулинарных шедевров — от блеска кухонной утвари до напряжения на лицах поваров. Поверь, эту картину не стоит смотреть на голодный желудок, лучше сразу запастись чем-нибудь вкусным. Итак, «Кухня со звездами» — это добрый, вдохновляющий и мотивирующий фильм. Это прекрасный выбор для семейного просмотра или для того, чтобы провести вечер наедине с самим собой, расслабиться и укрепить свою веру в лучшее.

«Первопроходец» (Pionér), 2013

Триллер от норвежского режиссера Эрика Шелдбьерга («Бессонница», «Нация прозака»).

Фильм, вдохновленный реальными событиями начала 80-х годов, рассказывает историю амбициозного водолаза Петтера (Аксель Хенни), мечтающего о покорении морских глубин и прокладке первого нефтепровода в Северном море. Ради этой цели он, заручившись поддержкой брата Кнута (Уэс Бентли), готов рисковать всем, даже своей жизнью. Одно из погружений Петтера проходит не по плану, чуть не став для него последним. Позже, когда он пытается выяснить, что же с ним произошло, то быстро понимает — не только власти, но и его коллеги пытаются скрыть от него правду.

«Первопроходец» — это не только триллер о борьбе человека против обстоятельств, но и остросоциальная драма, затрагивающая тему моральной ответственности и цены прогресса. Фильм поднимает вопросы о том, кому в конечном итоге идет на пользу разработка природных ресурсов и кто платит за это самую высокую цену. Сюжет развивается неспешно, но он наполнен событиями и держит в напряжении до самого финала, не давая зрителю расслабиться ни на минуту.

Картина оставляет после себя ощущение дискомфорта и осознание того, что прогресс не всегда оправдывает средства. Фильм, безусловно, рекомендован к просмотру всем, кто ценит умное и захватывающее кино с глубоким смыслом. Он напоминает о необходимости изучать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого.

«Материнский инстинкт» (Mothers’ Instinct), 2024

Драматический триллер от французского режиссера Бенуа Деломма, ремейк одноименной французской киноленты 2018 года режиссера Оливье Массе-Депассе.

1960-е годы. Две лучшие подруги и по совместительству соседки Селин (Энн Хэтэуэй) и Элис (Джессика Честейн) наслаждаются жизнью и материнством. Их сыновья Макс (Бейлен Д. Бьелиц) и Тео (Имон О’Коннелл) неразлучны, что еще больше укрепляет связь между женщинами. Однако трагический несчастный случай переворачивает мир двух семей с ног на голову. Это становится отправной точкой для развития паранойи, которая со временем начинает разъедать дружбу.

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн демонстрируют выдающуюся актерскую игру. Хэтэуэй предстает в образе хладнокровной, расчетливой и одержимой местью матери. Честейн — женщину, сломленную горем и виной, которая постепенно погружается в пучину безумия. Визуальная составляющая фильма играет ключевую роль в создании атмосферы.

Операторская работа Бенуа Деломма с использованием ярких пастельных тонов создает обманчивое впечатление легкой и беззаботной жизни. По мере развития сюжета цвета становятся более приглушенными, отражая внутреннее состояние героинь. Костюмы и декорации также тщательно продуманы: художникам удалось мастерски воссоздать атмосферу 1960-х годов.

Надо заметить, что фильм больше фокусируется на психологическом состоянии персонажей и их взаимодействии, а не на экшене. Тем не менее, если ты любишь триллеры, сосредоточенные на исследовании сложных человеческих отношений и моральных дилемм, эта картина вполне может тебя заинтересовать.

«Тумбад» (Tumbbad), 2018

Фэнтези-фильм с элементами ужасов от режиссеров Рахи Анил Барве, Ананд Ганди («Корабль Тесея», «Прямо здесь, прямо сейчас»), Адеш Прасад.

Сюжет разворачивается в начале XX века в маленькой индийской деревушке Тумбад. Винаяк (Сохам Шах), главный герой, с детства знает о проклятом сокровище, спрятанном в ветхом поместье. Его мать служит смотрительницей у древней богини, заточенной в глубинах дома, но по ночам тайком поклоняется Хестору — падшему богу богатства. Винаяк, движимый жаждой наживы, уже будучи взрослым, возвращается в Тумбад, чтобы раскрыть тайну сокровищ.

Фильм снят Индией совместно со Швецией — не самый стандартный творческий союз, отчего еще интереснее. Зрителя ждет завораживающее погружение в мифологию и культуру Индии, сплетенное с философскими размышлениями о человеческой жадности.

Картина одновременно пугает и восхищает, заставляя задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за богатство. Визуально фильм выполнен безупречно. Детализированные декорации, костюмы и грим переносят зрителя в Индию начала прошлого века, делая повествование максимально реалистичным.

Операторская работа Панкаджа Кумара заслуживает отдельной похвалы — он искусно использует свет и тень, чтобы подчеркнуть напряжение и усилить ощущение клаустрофобии. В общем, предлагаем тебе рискнуть и познакомиться с редким примером сочетания визуальной красоты, глубокого смысла и сильной актерской игры.

«Появившиеся» (Aparecidos), 2007

Фильм ужасов с элементами триллера и роуд-муви от испанского режиссера Пако Кабесаса («Мой парень — киллер», «Неоновая плоть»).

Малена (Рут Диас) и Пабло (Хавьер Перейра) — брат и сестра, которые отправляются в путешествие по Аргентине на автомобиле. Их цель — больше узнать о своем умирающем отце, поэтому они держат путь к старому семейному дому. Во время поездки они находят дневник, содержащий записи о многочисленных загадочных преступлениях. Пабло уговаривает сестру проехаться по местам, описанным в журнале, во время их путешествия.

Визуально фильм создает гнетущую атмосферу. Операторская работа подчеркивает чувство изоляции и уязвимости героев, а цветовая палитра фильма усиливает ощущение тревоги и безысходности. Режиссер постарался, чтобы его фильм ужасов начинал пугать зрителя с первых же кадров. Этому способствует и прекрасная актерская игра дуэта Рут Диас и Хавьера Перейры. Они умело воссоздали на экране взаимоотношения брата и сестры, разные взгляды на проблемы и их решение, эмоции, которые они переживают, сталкиваясь с необъяснимым.

В целом картина оставляет после себя сильное впечатление. Рекомендуется к просмотру тем, кто ценит атмосферное кино, затрагивающее сложные и важные темы.