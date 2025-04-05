Марина Коняшкина и Петр Рыков снимаются в сериале «Полюби меня снова»

Съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова» режиссера Евгения Баранова стартовали во Владимире в начале апреля 2025 года. Главные роли исполняют Марина Коняшкина, Пётр Рыков, Ян Ильвес, Алёна Яковлева, Александр Давыдов, Марина Доможирова, Екатерина Вуличенко, Ирина Рахманова и другие.

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В жизни Люды Куприяновой (Коняшкина) есть все, о чем можно мечтать: любимый муж Павел (Ильвес), успешный бизнес и надежные друзья – Влад Кожухов (Давыдов) с супругой Оксаной (Доможирова). После трагической потери родного ребенка супруги решают усыновить мальчика Федю. Когда сыну исполняется семь лет, женщина узнает, что беременна вновь – она ждет девочку. С появлением дочери отношения между супругами портятся. Мать Павла Раиса (Яковлева) откровенно недолюбливает приемного мальчика. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей (Рыков). Сможет ли он помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь?

Съемки сериала пройдут во Владимире, Москве и Московской области. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».