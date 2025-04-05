Названа дата пресс-показа фильма «Все, что тебя касается»

Пресс-показ фильма «Всё, что тебя касается» и творческая встреча с создателями картины состоятся 8 апреля 2025 года в Большом зале пресс-центра «Россия сегодня». Во встрече примут участие лидер группы «Звери» Рома Зверь, актеры Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и Маша Кошина, продюсер Максим Рогальский.

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ИнтерМедиа напоминает, что «Всё, что тебя касается» – история о любви, смелости и воссоединении семьи. Фильм расскажет о семнадцатилетней Маше, которая отправляется в невероятное приключение, чтобы найти своего отца, которого никогда не видела. Песни «Районы-кварталы», «До скорой встречи» и другие хиты группы «Звери» станут лейтмотивом фильма, перенесут зрителей в годы юности, первых чувств и наполнят историю драйвом.

Начало в 11.00.

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