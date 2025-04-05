Карен Аллен и Алек Болдуин снимутся в фильме про мир кино

Алек Болдуин («Родители легкого поведения», «На грани»), Майкл Ботмэн («Хорошая борьба», «Начни сначала») и Карен Аллен (Марион из кинофраншизы «Индиана Джонс») сыграют главные роли в «The Cutting Room Floor» - первом полнометражном фильме сценариста и режиссера Виктории Демартин.

Как сообщает Deadline, фильм рассказывает о начинающем монтажере, который получает возможность всей своей жизни, но видит, как ее мир начинает выходить из-под контроля, когда фильм начинает отражать ее собственную жизнь, стирая границы между вымыслом и реальностью.

Сценарий Демартин (которая является автором нескольких фестивально успешных короткометражных фильмов) недавно занял первое место в конкурсе Golden Script Fellowship, расширении международного конкурса Golden Script. Производство независимого фильма начнется летом 2025 года.

В касте также заявлены Дэмиэн Янг («Озарк»), Дженнифер Склиас Гаан («ФБР: Самые разыскиваемые преступники»), Куху Верма («Убийство в Париже») и Майкл Бенц («Джокер»).