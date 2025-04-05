Составлен рейтинг картин с животными в главной роли

Редакция киноканала «Комедия» подготовила Абсолютный топ кинокартин с животными в главной роли. Рейтинг возглавил фильм «Хатико: Самый верный друг».

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Абсолютный топ картин с животными в главной роли:

«Хатико: Самый верный друг» / Hachi: A Dog's Tale (2008) — 150 баллов. «Приключения Паддингтона» / Paddington (2014) — 68 баллов. «Белый Бим Чёрное ухо» (1976) — 59 баллов. «Собачья жизнь» / A Dog's Purpose (2017) — 53 балла. «Бэйб: Четвероногий малыш» / Babe (1995) — 52 балла. «Белый плен» / Eight Below (2005) — 51 балл. «Полосатый рейс» (1961) — 48 баллов. «Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2 (2017) — 47 баллов. «Жизнь Пи» / Life of Pi (2012) — 46 баллов. «Дорога домой: Невероятное путешествие» / Homeward Bound: The Incredible Journey (1993) — 35 баллов.

Для составления рейтинга была использована следующая методика. Редакция киноканала «Комедия» изучила и проанализировала мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов: Rotten Tomatoes, IMDb, Film.ru, «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру» и других. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсе «Бюллетень кинопрокатчика», мнение программной дирекции канала и рейтинги изданий, среди которых TimeOut, Hollywood Insider, Marie Claire, «Киноафиша». Если фильм занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое — 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

Абсолютный лидер рейтинга — «Хатико: Самый верный друг», голливудский ремейк японской картины «История Хатико». В основу сюжета легла реальная история пса породы акита-ину, который на протяжении девяти лет приходил на вокзал ждать умершего хозяина. После публикации в газете Хатико получил широкую известность и стал для японцев символом верности. Его статуя на железнодорожной станции Сибуя в Токио сегодня является местом встречи влюблённых. В современный контекст историю перенёс Лассе Халльстрём, а главные роли исполнили Ричард Гир и собаки Чика, Форрест и Лайла.

На втором месте «Приключения Паддингтона». Картина Пола Кинга основана на классике английской детской литературы — серии книг Майкла Бонда. Главный герой — добрый и наивный медвежонок, обожающий апельсиновый мармелад, — приезжает в Лондон из дремучего Перу. Он мечтает обрести новый дом и стать настоящим джентльменом. Роли исполнили Салли Хокинс, Хью Бонневилль и Николь Кидман. Голос медвежонку Паддингтону подарил Бен Уишоу. Продолжение семейной комедии, вышедшее в 2017 году, находится в Абсолютном топе на восьмой строчке. На этот раз любознательный герой оказывается втянут в историю с кражей уникальной старинной книги из антикварного магазина. Суммарно две части «Приключений Паддингтона» заработали в мировом прокате почти полмиллиарда долларов и были номинированы на BAFTA и «Сезар» (первая — в 2015 году, вторая — в 2018-м). На киноканале «Комедия» приключения культового персонажа Великобритании можно увидеть 4 апреля в 19:43 и 21:15.

На третьей позиции расположился «Белый Бим Чёрное ухо» — экранизация одноимённого романа Гавриила Троепольского. Шотландский сеттер неправильного окраса Бим живёт вместе с Иваном Ивановичем, одиноким пенсионером, инвалидом Великой Отечественной войны. Внезапно хозяина забирают в московскую больницу, а Бим по недосмотру соседки оказывается на улице и отправляется на поиски Ивана Ивановича. Режиссёром и соавтором сценария выступил мэтр советского кино Станислав Ростоцкий. Главную роль исполнил Вячеслав Тихонов. Так как окрас Бима не соответствует стандартам породы, в фильме его сыграл английский сеттер Стив, которого актёры на площадке называли Стёпкой. В 1978 году «Белый Бим Чёрное ухо» стал лучшим фильмом года по результатам опроса журнала «Советский экран». А в 1979-м картина номинировалась на премию «Оскар».

На четвёртой строчке ещё одна картина Лассе Халльстрёма с четвероногими актёрами в главных ролях — «Собачья жизнь». В каждом новом перерождении пёс задумывается о своём предназначении и ищет смысл жизни. В основу сценария лёг бестселлер Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». Мировые сборы картины составили 205 миллионов долларов.

Замыкает пятёрку лучших комедия для всей семьи «Бэйб: Четвероногий малыш». Главный герой — поросёнок йоркширской породы — отличается невероятным умом. Пытаясь доказать хозяевам и всем животным на ферме, что свинья годится не только для украшения рождественского стола, Бэйб учится пасти овец. В съёмках принимало участие 970 животных, и 48 из них — поросята, сыгравшие Бэйба. Такое количество исполнителей главной роли связано с тем, что свиньи очень быстро растут. В 1996 году картина получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, «Сатурн» — как лучший фэнтези-фильм, и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».