Как создавали мультсериал «Сказочный патруль»

Долгий путь «Сказочного патруля»: от первых концепт-артов до 4-го сезона
Мультсериал «Сказочный патруль» уже почти 10 лет приковывает к экранам множество юных зрителей. Девочки и мальчики по всей России (да и за её пределами) растут вместе с героинями и продолжают сквозь года с интересом наблюдать за их сказочными приключениями. Какой путь прошли волшебницы, их товарищи и противники от первых задумок и набросков до образов 4-го сезона? Узнаем вместе с Тлум.Ру.
Первая задумка очень сильно отличалась от тех девочек, которых мы видели в первом сезоне. Отличалась не только внешность и цветовые решения, но и некоторые имена. В ходе кропотливой и долгой работы пересматривались внешние характеристики и характеры героинь, позволяя появиться на свет тому Патрулю, который так полюбился фанатам. Кстати, ранее в своей статье мы рассказывали подробнее о том, с чего начинался «Сказочный Патруль».
- Комната зарисовка
- Комната
- Комната девочек
- Концепт-арт комнаты
- Комната концепт
- Комната концепт-арт
- Комната
- Снежка
Много труда вложили художники в создание первой комнаты девочек, расположившейся на чердаке школы в Мышкине. Полная деталей и мелочей, она получилась живой и уютной, отлично передающей черты личности своих обитательниц.
Детально проработанные улочки города манят своей сказочной атмосферой. И снова мы может видеть кропотливую работу над каждым домиком, каждым кусочком простраства, которому суждено стать фоном для волшебных приключений сказочных героинь.
- Дриады
- Дриада
- Шикан
- Разноцветик
- Шикан итоговый образ
- Леший
- Тоска
- Зеленая
- Шушик
- Водяной
- Щука
- Джин
- Толик
- Фома и Ерёма
- Карабас
- Дэв
- Кощей
- Василиса
- Ядвига
- Бабушка
А что насчёт второстепенных героев? О том, как могли выглядеть некоторые из них, мы также рассказывали в одной из своих статей.
Все они отлично передают своим внешним видом свои характер и намерения. Очень интересно наблюдать за этими персонажами и процессом их создания.
Самые разные герои встречались на пути девочек на протяжении долгих сезонов. Они были и хорошими, и плохими, сопровождали героинь в поисках, в приключениях и даже на учёбе. Давайте рассмотрим их поближе.
- Родители
- Визирь и невеста
- Злой Соловей
- Злой Сказочник
- Злая Ядвига
- Царь
- Моргана
- Альберто
- Несмеяна и Марена
- Любава
- Кривозуб
- Астер
- Настасья
- Кика
- Астер первые наброски
- Сирин
- Ибн Дюк
- Медуза
- Звездочёт
- Доспехи
- Гномы
- Дракула
- Кицунэ
- Волот
- Белый рыцарь
- Толстый
- Волколаки
- Несмеяна
- Марена
- Волшебный Астер
А как менялись главные Алёнка, Маша, Варя и Снежка, вместе с Алисой? Они совершенствовались в магической сфере и росли. Вместе с ними росли и их друзья-мальчишки.
- Маша и Снежка 1 сезон
- Варя и Снежка 1 сезон
- Алёнка и Снежка 1 сезон
- Алиса и девочки 2 сезон
- Волшебные 2 сезон
- Повседневные наряды 3 сезон
- Волшебные 3 сезон
- Выпускной 3 сезон
- Рабочие 4 сезон
- Волшебные 4 сезон
- Иванушка Морок Саша 1 сезон
- Вася 1 сезон
- Морок 2 сезон
- Вася 2 сезон
- Саша 2 сезон
- Железяка-младший Влад 2 сезон
- Влад 3 сезон
- Влад и Саша 4 сезон
- Вася 4 сезон
- Корвин 3 сезон
- Корвин 4 сезон
Впечатляющие перемены, не правда ли? Мы будем и дальше следить за приключениями девочек, и, надеемся, что и вы тоже. Чтобы не пропустить новости о «Сказочном Патруле», добавляйте наш сайт в закладки.