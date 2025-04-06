В США выходит мексиканская экранизация "Анны Карениной"

В Мексике экранизировали "Анну Каренину", причем действие перенесено в наши дни. Название сериала "Снова падение". Cегодня, 6 апреля, сериал выйдет в США на Univision - это американская испаноязычная бесплатная телевизионная сеть, к которой "прилагается" еще и стриминг.

© Российская Газета

Вот что пишут о сюжете журналисты:

«"Снова падение" рассказывает историю Анны Монтес де Ока, которую играет Кейт дель Кастильо, олимпийской дайверши и национальной героини Мексики, чья жизнь принимает неожиданный оборот, когда она ввязывается во внебрачный роман с молодым музыкантом, которого играет Макси Иглесиас».

А в России сериал с недавних пор можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви.

Кстати

Рэйф Файнс поставит оперу "Евгений Онегин" в Париже. Британский актер впервые выступит в роли оперного режиссера, поставив спектакль "Евгений Онегин" Петра Ильича Чайковского в Парижской национальной опере. Премьера запланирована на 26 января 2026 года.