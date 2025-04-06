Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Актриса Мия Чех пообщалась с журналистами издания The Direct. В ходе разговора она заявила, что второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2026 году. Напомним, в шоу она сыграла героиню Тоф Бейфонг.

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«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Напомним, первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполнили Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.