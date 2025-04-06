Вышел тизер второго сезона аниме «Слишком много проигравших героинь!»

Вышел первый тизер второго сезона аниме «Слишком много проигравших героинь!». В ролике показали центральных героев истории и кадры продолжения.

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Видео доступно на YouTube-канале アニプレックス チャンネル. Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

Согласно синопсису, Кадзухико Нукумидзу случайно становится свидетелем того, как его популярная одноклассница Анна Янами получила отказ от своего друга детства, которого она любила. Кадзухико называет её «проигравшей героиней» и вскоре обнаруживает, что оказался втянут в общество Анны и таких же отвергнутых девушек.

Первый сезон вышел в 2024 году и получил множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.