5 апреля стартовало аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика». События аниме разворачиваются в 2052 году. История рассказывает о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

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В первый сезон войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 28 июня. Анимационное шоу транслируется на телеканале Adult Swim.

Расписание выхода аниме «Лазарь»