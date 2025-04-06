Расписание выхода аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»
5 апреля стартовало аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика». События аниме разворачиваются в 2052 году. История рассказывает о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.
В первый сезон войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 28 июня. Анимационное шоу транслируется на телеканале Adult Swim.
Расписание выхода аниме «Лазарь»
- 1-я серия — 5 апреля;
- 2-я серия — 12 апреля;
- 3-я серия — 19 апреля;
- 4-я серия — 26 апреля;
- 5-я серия — 3 мая;
- 6-я серия — 10 мая;
- 7-я серия — 17 мая;
- 8-я серия — 24 мая;
- 9-я серия — 31 мая;
- 10-я серия — 7 июня;
- 11-я серия — 14 июня;
- 12-я серия — 21 июня;
- 13-я серия — 28 июня.