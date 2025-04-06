6 апреля стартовал второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора». Первый эпизод проекта уже доступен для просмотра. Новые серии будут выходить каждое воскресенье в 18:00 по Москве.

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Ведущими реалити вновь выступили Михаил Галустян и Ольга Бузова. В продолжении звёздным участникам предстоит проходить испытания в парах — за сокровища будут бороться Нюша, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Натан, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, Маша Малиновская и Гуф. Каждый выберет себе в союзники родственника или друга.

Согласно правилам, в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Задача — первыми прийти к финишу, имея в активе лишь небольшую сумму денег и не имея никаких знаний в китайском языке.