Названы девять лучших в истории мирового кино советских мультфильмов

«Ежик в тумане», повествующий о дружбе Ежика и Медвежонка, является одним из лучших советских мультфильмов в истории мирового кино, сообщает портал «Актуальные новости». Он считается выдающимся произведением мировой анимации и неоднократно удостаивался международных наград.

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«Ну, погоди!» — один из самых известных советских мультсериалов о погоне Волка за Зайцем также попал в список лучших. Особенно его отличают закадровая музыка и яркие характеры героев.

Также одним из значимых стал «Винни-Пух» — советская экранизация сказок Алана Александра Милна. Мультфильм с озвучкой Евгения Леонова стал популярным благодаря оригинальному образу героя и запоминающимся фразам. Отмечается, что советская версия понравилась зрителям больше, чем студии Disney.

«Каникулы в Простоквашино» о Дяде Федоре, Шарике и Матроскине стали классикой советской анимации. Мультфильм сочетает ироничное отражение повседневной жизни советского гражданина с простыми, но глубокими образами.

«Трое из Простоквашино», «Шайбу! Шайбу!», «Чебурашка и Крокодил Гена», «38 попугаев», «Мама для мамонтенка» того времени также выделялись качественной анимацией, теплым юмором и универсальными ценностями, сохранившими значимость до наших дней.

Мещанский суд Москвы привлек «Союзмультфильм» как третье лицо по иску художника-постановщика Франчески Ярбусовой к Банку России. Поводом стало подозрение в нарушении авторских прав из-за изображения персонажа мультфильма «Ежик в тумане» на памятной монете. Ярбусова участвовала в создании знаменитой советской ленты.